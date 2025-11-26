Un colectivo sufrió un grave incendio en Ciudad Universitaria + Seguir en









Se trata de un interno de la línea 160. Por prevención, no permitían el ingreso de otros vehículos al predio.

Se prendió fuego un colectivo de la Línea 160 con pasajeros a bordo en Ciudad Universitaria, este miércoles al mediodía. El vehículo quedó quemado por completo y totalmente inutilizable. Según fuentes oficiales, no se reportaron heridos.

Ni bien notaron el incendio, los pasajeros descendieron del transporte de manera ordenada y sin pánico, cerca de las 14 en la Avenida Intendente Cantilo, Bomberos de la Ciudad recibieron el alerta y lograron apagar las llamas con una línea de 38 milímetros, mientras una densa columna de humo negro se elevaba en la zona.

Por el momento, las autoridades prohibieron que otros vehículos ingresaran al predio por precaución. La causa pudo haber sido el recalentamiento del motor, según informaron las autoridades.

Videos del incendio video incendio 1 Video del incendio en Ciudad Universitaria. video incendio 2 Incendio en Línea 160. X @ezecale_ video incendio 3 Según fuentes oficiales, no se reportaron heridos. Línea 160: recorrido hacia Ciudad Universitaria El recorrido principal de la Línea 160 conecta distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con el barrio de Núñez y la zona de Ciudad Universitaria. Su trayecto suele comenzar en barrios del sur de la ciudad (Liniers o Constitución, según la ramificación) y abarca avenidas importantes como Avenida General Paz, Avenida Cabildo y Avenida Cantilo antes de llegar a Ciudad Universitaria. Las entradas principales a la facultad y alrededores del Río de la Plata, que concentran gran flujo de estudiantes.

Además, es una de las líneas con mayor demanda, especialmente los días hábiles. Se estima que miles de personas la utilizan diariamente, en su mayoría estudiantes universitarios y personal de la Ciudad. Durante horarios pico, los colectivos suelen viajar con gran ocupación, y en ocasiones, con pasajeros de pie.

