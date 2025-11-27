Impactante: un colectivero atropelló y mató a una mujer mientras cruzaba por Av. Corrientes + Seguir en









Una mujer fue embestida por un colectivo de la línea 76 mientras cruzaba por la senda peatonal en Chacarita. Murió tras ser trasladada de urgencia al Hospital Pirovano.

El colectivo de la línea 76 dobló con el giro permitido, pero el chofer desvió la vista en el momento crítico.

Una mujer murió al ser atropellada por un colectivo de la línea 76 que dobló sin verla mientras cruzaba por la senda peatonal en Chacarita. El impacto ocurrió en un cruce considerado peligroso y, aunque el chofer intentó frenar a último momento, no pudo evitar el golpe.

El episodio sucedió en la intersección de las avenidas Corrientes y Forest, y la calle Jorge Newbery, a metros del Cementerio de la Chacarita. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del colectivo y las imágenes se viralizaron en redes sociales en las últimas horas, pese a que el hecho ocurrió el domingo 2 de noviembre.

El video muestra la secuencia previa y el momento del impacto Las grabaciones internas del colectivo muestran al chofer avanzando por la calle Guzmán, deteniéndose en un semáforo en rojo y revisando brevemente su celular. Cuando la luz cambió a verde, dobló hacia la izquierda por Corrientes en dirección a Federico Lacroze. En medio del giro, el conductor desvió la vista hacia el espejo retrovisor izquierdo y no advirtió que la mujer cruzaba correctamente por la senda peatonal.

colectivero atropella señora La secuencia quedó registrada por las cámaras internas del vehículo y se viralizó en redes sociales. X: @24conurbano Apenas un segundo antes del impacto, el chofer alcanzó a verla y reaccionó con un frenado brusco, pero ya era tarde. El vehículo de 12 toneladas la golpeó de frente. En la grabación se escucha al colectivero exclamar: “No, no, no, por favor”, seguido de un insulto, antes de bajar para asistirla.

Reacción del chofer, asistencia y traslado Tras acercarse a la víctima, el chofer volvió a subir al colectivo, agarró su teléfono y llamó a emergencias. Los pasajeros y varios testigos también bajaron para ayudar hasta la llegada del SAME. Una ambulancia arribó al lugar y trasladó a la mujer al Hospital Pirovano, donde finalmente murió por los politraumatismos sufridos.

accidente colectivero atropella señora La víctima fue trasladada al Hospital Pirovano, donde falleció por los politraumatismos. Según se ve en el video, el colectivero (del interno 1330, perteneciente a la empresa Lope de Vega) tenía puesto el cinturón de seguridad y circulaba con el giro permitido. Sin embargo, en los segundos previos al siniestro se observa cómo desvía la atención hacia una planilla o hacia el retrovisor. Vecinos y transeúntes destacan que se trata de un cruce riesgoso, ya que los peatones que avanzan hacia Forest reciben desde atrás el tránsito de un semáforo de giro. La hija de la víctima confirmó su fallecimiento en redes sociales.

