La inminente salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia abre una pulseada en el Gobierno

El ministro de Justicia dejaría el cargo en los próximos días y en la Casa Rosada ya circulan al menos tres nombres para reemplazarlo. La discusión expone tensiones internas y vuelve a poner en foco un dato incómodo: el Gobierno acumula casi 200 pliegos de jueces sin enviar al Senado, un récord histórico de vacantes sin cubrir.

La continuidad de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia parece haber entrado finalmente en tiempo de descuento. En la Casa Rosada dan casi por hecho que su salida se concretará en los próximos días, en medio de un proceso de recambio que ya activó la carrera por la sucesión. Aunque públicamente nadie confirma el movimiento, el oficialismo comenzó a evaluar reemplazantes y a medir apoyos dentro del propio círculo presidencial.

El posible cambio no sería un detalle menor. El área de Justicia quedó en el centro de varias discusiones internas en los últimos meses, sobre todo por el ritmo de las designaciones judiciales. Según fuentes del oficialismo, la relación entre el ministro y algunos de los principales armadores del Gobierno se fue desgastando a medida que avanzaba la agenda institucional.

En ese tablero apareció con fuerza el nombre de Juan Bautista Mahiques, quien cuenta con el impulso de Karina Milei. Mahiques mantiene vínculos aceitados con distintos sectores del sistema judicial y su perfil técnico lo posiciona como una figura capaz de ordenar una cartera que hoy acumula múltiples frentes abiertos.

Pero no es el único en carrera. Dentro del oficialismo también se menciona al intendente Guillermo Montenegro, quien cuenta con el respaldo del asesor presidencial Santiago Caputo. Ex juez federal y ex ministro de Seguridad porteño, Montenegro suma experiencia en el área y mantiene diálogo fluido con sectores del PRO, algo que podría servirle al Gobierno en su relación con el Congreso.

Un tercer nombre que comenzó a circular en los últimos días es el de Santiago Viola. Su figura tomó visibilidad después de que compartiera el palco oficial junto al clan Menem durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Récord de pliegos de jueces sin cubrir La discusión por el reemplazo ocurre en paralelo con una situación que inquieta dentro del propio sistema judicial. El Gobierno mantiene cerca de 200 pliegos de jueces sin enviar al Senado, una cifra que marca un récord absoluto desde el retorno de la democracia en materia de vacantes sin cubrir. La demora impacta directamente en el funcionamiento de tribunales federales y nacionales que operan con cargos interinos o directamente vacíos. En tribunales sostienen que la parálisis en las designaciones genera un cuello de botella cada vez más visible. Las vacantes se acumulan en juzgados clave y las subrogancias se extienden durante años, un esquema que debilita la estabilidad del sistema judicial y que suele quedar atrapado en negociaciones políticas. Por eso, más allá de los nombres en danza, la discusión de fondo en la Casa Rosada es cómo encarar la política judicial de la segunda etapa del gobierno de Javier Milei. El eventual reemplazo de Cúneo Libarona no sólo implicaría un cambio de ministro, sino también una redefinición del vínculo con la Justicia y con el Senado, donde finalmente deben aprobarse los nombramientos.