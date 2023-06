Ramiro Marra apuntó contra el kirchnerismo y dijo que JxC es "un rejunte de nombres"

“ Vamos a dejar terceros al kirchnerismo ”, señaló el actual legislador y aseguró que ve encuestas "que nosotros no pagamos y estamos muy bien posicionado". " La gente en la calle pide que haya un verdadero cambio . Volvió a ver esperanzas y buena expectativas en la Argentina ”, sostuvo.

Consultado sobre la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio confirmada este jueves, ironizó apuntando que “pensé que se había incorporado antes". "Uno ve que no hay propuestas y simplemente están haciendo rejunte de nombres propios con gente que no piensa igual", añadió en radio La Red.

Junto a Marra, se encuentra confirmada para la lista porteña de La Libertad Avanza la empresaria Diana Mondino, como primera candidata a diputada nacional. Sus coincidencias con Milei y Marra se vinculan a su perfil académico económico y a su alta exposición en redes sociales.

La situación de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

Este miércoles, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, desmintió las versiones que aseguraban que estaba confirmada su candidatura y, aún más, negó haber tenido una reunión con el principal armador político de La Libertad Avanza en el distrito bonaerense, Sebastián Pareja.

Para evitar especulaciones, Guillermo Britos convocó a una conferencia de prensa en la sede municipal, donde se refirió a ambos rumores. Allí dijo que, si bien lo "honraba el ofrecimiento", "como cualquier candidatura de este tipo hay que evaluarla muy bien por todo lo que implica, aún no le he definido, seguramente lo haré este fin de semana. Quiero desmentir terminantemente todos los conceptos que se han publicado”.

Acompañado por dos funcionarios municipales, el intendente añadió que conoció a Pareja pero que no se habían reunido en el último tiempo. "Una vez hablé con él, pero no sobre la candidatura a gobernador, porque él no sabía que Javier Milei estaba pensando en mí", detalló.