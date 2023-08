Ramiro Marra se sumó a las críticas hacia Lali Espósito: "Ahora soy Team Tini"

Posteriormente, Milei desconoció a la artista en declaraciones televisivas: "Perdón, no, no sé quién es" . En la misma línea, la candidata a vicepresidenta del libertario, Victoria Villarruel , también apuntó contra Lali por su tuit post PASO : “Lali, vos te llenás la billetera con el Estado . Puedo entender y es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento en que vos recibís dinero público por los recitales que das, lógicamente tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera”.

Lali Esposito.webp Lali Espósito.

Ramiro Marra se sumó a las críticas hacia Lali Espósito

El candidato a suceder a Horacio Rodríguez Larreta en el territorio porteño se sumó a las críticas realizadas por la fórmula presidencial:

"Yo la escuchaba a Lali. Me pone triste, porque no me parece correspondiente que se ponga a hacer determinaciones tan contundentes y con tan poca profundidad". "Lali está en todo su derecho. Ahora me voy a hacer del Team Tini", bromeó Marra.

Ramiro Marra Javier Milei.jpg Ramiro Marra y Javier Milei.

Ramiro Marra confirmó que Javier Milei quiere privatizar YPF

El candidato de Jefe de Gobierno porteño dejó en claro, además, que Javier Milei tiene en mente el deseo de privatizar empresas estatales clave como YPF y Aerolíneas Argentinas. "Hay un montón de empresas que se reestatizaron, que no tenían ningún tipo de sentido, que están generando un costo", advirtió el referente libertario.

Los dichos de Marra ratificaron el sentido de las medidas económicas que aplicará un eventual gobierno de Javier Milei en caso de ganar los comicios del 22 de octubre.

"La historia argentina demuestra que las empresas privadas son eficientes en comparación a las administradas por el Estado", explicó el candidato a Jefe de Gobierno porteño, en línea con las declaraciones de los últimos días, que hacen referencia al "plan motosierra" de recortes en varias áreas del Estado.