Ramirro Marra propuso cerrar la TVP y Pakapaka: "Mi mamá me dijo que bajan tendencia ideológica"

Respecto de la cantidad de escuelas que se podrían construir señaló: "¿No viste lo que es el edificio ese? ¿Sabés lo que vale hacer una torre ahí? Me imagino una torre de 100 metros, está re bien ubicado ATC. Sería un re negocio. Para los chicos que no tienen donde tener vacantes, sería re importante...".

Siguiendo esa línea sostuvo que sería una buena idea construir una torre, pero aclaró: "Yo no (la construiría), el que decida construirla. Yo no estoy dentro del sector del real state, pero entiendo que hay gente que está dispuesta a construir viviendas ahí".

Críticas a Pakapaka

Al hablar del canal de dibujos animados para niños, Marra dijo no ser "un especialista" en su programación por no tener "hijos chiquitos" pero cuestionó la línea editorial del mismo ya que su madre le aseguró que allí "bajan tendencias ideológicas".

"Mi mamá es profesora de historia y me dijo que en Pakapaka bajan tendencias ideológicas. Es una señora grande, imagínense, tiene mucha experiencia, y me dice que cuentan la historia de una manera particular. No soy un especialista en Pakapaka, perdón"

Además cuestionó que el Estado dedique recursos para Pakapaka. "Una cosa es hacerlo de forma privada y otra de forma pública con los impuestos. Si es Pakapaka para bajar una línea ideológica, está mal", insistió.

Ante la declaración de Marra, trabajadores de la TVP salieron a expresar su repudio y señalaron que las palabras del candidato libertario "demuestran un desconocimiento total sobre el rol de los medios públicos para la democracia, pero también, de cómo abordar otros derechos centrales como la educación o la salud pública".

Además remarcaron que "junto a los compañeros y compañeras de Paka Paka y de todos los medios de gestión estatal seguimos bregando por más y mejores medios públicos para fortalecer nuestra democracia, también frente a los negacionistas que pretenden cerrarlos y promueven odio y violencia".