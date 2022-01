Ranking de corrupción: quién lo elabora y por qué se duda del origen de sus fondos

En resumen, con esta nueva posición, el país es más corrupto que naciones como Vietnam, Macedonia del Norte, Marruecos, Rumania y China, entre otras que mostraron mejores números en una nómina liderada ampliamente por Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda.

Pero al conocer este índice se abren distintos interrogantes que apuntan principalmente a Transparencia Internacional ¿Qué es IT, por sus siglas en inglés? ¿Cómo elabora el ranking? ¿Verdaderamente en Argentina hay más corrupción que en Vietnam? ¿Cómo se financia IT?

SI se va a lo básico, Transparencia Internacional se define como una Organización no gubernamental (ONG) fundada en 1993 que año a año lleva adelante su objetivo basal de "exponer los sistemas y redes que permiten que la corrupción prospere, exigiendo una mayor transparencia e integridad en todas las áreas de la vida pública”, según afirma en su página web.

Esta corporación con sede en Berlín, Alemania, impulsa campaña de concientización sobre los efectos negativos de la corrupción en un país y promueve reformas políticas para impedir el avance de hechos corruptivos.

Con ese lineamiento, monitorea el desempeño de algunas instituciones claves y ejerce presión para la adopción "no-partidista de las reformas que sean necesarias", indica IT en su web española.

La organización asegura que no realizada denuncias individuales de corrupción (deja ese fin al Periodismo), "sino que por el contrario orienta sus esfuerzos a una perspectiva de logros sustentables en el largo plazo, privilegiando la prevención y la reforma de los sistema".

Distintos artículos periodísticos cuestionan la procedencia del financiamiento que recibe Transparencia Internacional para mantener los gastos para realizar este tipo de informes y el imponente edificio que utiliza en la capital alemana.

Ante esto, la organización aclara en un apartado especial titulado "Quién nos apoya" que su financiamiento es "seguro" y proviene de "instituciones, empresas y personas generosas" que le permiten llevar a cabo su "trabajo vital, mantener su independencia y reputación y operar de manera efectiva.

Uno de sus aportantes es el departamento de Estado de Estados Unidos, pero no precisa cuánto dinero decidió destinar a IT, al igual que Gobierno de Corea del Sur, el Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación de Suiza, entre otros.

En contacto con el medio InfoCielo, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, el capítulo argentino de TI, resumió que "no es un índice de corrupción, es de percepción. No es real en cuanto a que el análisis no contempla si esos juicios llegaron a una condena, por ejemplo. Se trata de cómo perciben al país los investigadores, inversores, ese tipo de gente".

Y ejemplificó: "Con Macri veían que se estaba trabajando contra la corrupción, con Alberto lo que ven son los idas y vueltas con el rema de la Justicia; en especial durante el segundo semestre con la Reforma Judicial y el Ministerio Público Fiscal”.

Para la elaboración del listado, la organización utiliza trece encuestas pero para Argentina no, se basa en ocho, detalló Secchi, que desconoce a quiénes se preguntó.

"No sé a quiénes se les preguntó en el caso puntual del país. Se toman reportes de distintas fundaciones. Le pueden preguntar al presidente, a vos o a mí. No es una persona, son ocho trabajos que unifican la percepción de varias", indicó.