Karina Milei recibió a legisladores porteños de La Libertad Avanza y afianza el armado territorial + Agregar ámbito en









La secretaria general de la Presidencia recibió en Casa Rosada a Pilar Ramírez y a equipos técnicos, que expusieron sus proyectos para la Legislatura porteña.

Karina Milei recibió a legisladores de LLA en Casa Rosada para coordinar el armado territorial.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este jueves en Casa Rosada a la jefa del bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez, junto a otros legisladores y equipos técnicos del espacio, en el marco del armado territorial que impulsa de cara a las elecciones de 2027.

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Durante el encuentro, los legisladores y los equipos técnicos le transmitieron a Milei su preocupación por tres problemáticas puntuales de la Ciudad: la acumulación de residuos, los problemas de circulación que generan las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo en el sur de la Capital Federal.

Además, presentaron los proyectos que impulsarán en la Legislatura porteña y repasaron los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno del espacio con vistas a los comicios de 2027.

Los legisladores presentaron los proyectos que impulsarán en la Legislatura porteña. Distensión con el PRO en la previa del año electoral La reunión buscó dejar en claro que, por ahora, no hay un acuerdo electoral cerrado con el macrismo, aunque los gestos entre ambos espacios vienen en clave de distensión. Javier Milei saludó con un abrazo a Jorge Macri durante el Tedeum del 9 de Julio.

Ese clima de acercamiento también se reflejó en el plano legislativo: LLA acompañó iniciativas clave del Ejecutivo porteño, como el Presupuesto de la Ciudad, el código fiscal y ampliaciones presupuestarias solicitadas por la gestión de Macri. La afinidad entre ambos espacios se profundiza de cara al año electoral, después de que la alianza táctica entre libertarios y macristas les permitiera derrotar al peronismo tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires en las legislativas de 2025.

En el plano bonaerense, sin embargo, la negociación sigue abierta: la figura del jefe de Gabinete, Diego Santilli —de ADN peronista pero origen PRO—, aparece como el nombre que mejor sintetiza el consenso entre los distintos sectores para una eventual candidatura a gobernador en 2027. La reunión de diputados y senadores bonaerenses prevista para esa tarde se pospuso mientras LLA define la fecha de su próximo congreso partidario. En CABA, en cambio, el escenario es más claro: Jorge Macri aspira a la reelección con el respaldo de LLA, ya que a ninguno de los dos espacios le conviene dividir el voto. Aun así, el karinismo negocia cobrar caro ese apoyo, con pretensiones que van desde la vicejefatura de Gobierno hasta lugares destacados en las listas, tal como ocurrió en 2025, cuando esos lugares quedaron en manos de Patricia Bullrich y Agustín Monteverde.