Como en la NFL, los campeones del Mundial 2026 recibirán por primera vez anillos personalizados

La FIFA fabricará 2026 piezas numeradas, con 30 destinadas al plantel ganador y las otras estarán disponibles para los fanáticos como producto oficial.

Argentina se enfrentará con España por la final de la Copa del Mundo.

Argentina se enfrentará con España el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium por la gran final del Mundial 2026 .

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Por primera vez en la historia, el equipo que levante la Copa del Mundo recibirá anillos de campeón personalizados , una tradición característica de las principales ligas deportivas de Estados Unidos, como la NFL, la NBA, la MLB y la NHL.

Las piezas serán fabricadas exclusivamente para esta edición del torneo y tendrán detalles relacionados con la identidad del campeón. La organización confirmó que se producirán 2026 unidades numeradas , de las cuales 30 serán entregadas al plantel que consiga la consagración. Las restantes estarán disponibles para los fanáticos como producto oficial.

Los campeones del Mundial 2026 recibirán un anillo con características similares a los que se entregan en las grandes competiciones deportivas estadounidenses.

Argentina y España se enfrentarán por segunda vez en un Mundial.

La FIFA confirmó que cada pieza será personalizada y tendrá elementos vinculados directamente con el seleccionado que consiga levantar la Copa del Mundo. En una de sus caras aparecerá representado el trofeo del Mundial , mientras que el otro estará adaptado con símbolos e información relacionada con el equipo campeón .

Cada unidad estará numerada individualmente e incluirá un certificado de autenticidad que acreditará su origen y su vínculo con la competición.

En total se fabricarán solamente 2026 anillos. De ese número, 30 quedarán en manos de los integrantes del ganador, mientras que las otras 1996 serán comercializadas como productos oficiales de la FIFA.

Después de la final, el capitán y el entrenador del seleccionado ganador serán los primeros en recibir unos provisionales durante la ceremonia. Más adelante, cada miembro del plantel contará con una versión definitiva fabricada según sus medidas.

"De esta forma, podrán lucir toda su vida el símbolo de un logro que nunca olvidarán", detalla el comunicado de la institución dirigida por Gianni Infantino.

Así será la premiación del Mundial 2026

Una vez finalizado el partido en el New York New Jersey Stadium, el equipo ganador levantará la Copa Mundial de la FIFA y recibirá las medallas de oro correspondientes a los jugadores y al cuerpo técnico. Después de ese momento llegará la entrega especial de los anillos de campeón.

Durante la primera instancia de la premiación, el capitán y el entrenador recibirán las piezas provisionales como símbolo del título obtenido. Posteriormente, la organización avanzará con la fabricación y entrega de los 30 anillos definitivos destinados a los integrantes del plantel campeón.

La Selección Argentina buscará defender la consagración obtenida en Qatar 2022 y España intentará sumar una nueva estrella después de haber ganado en Sudáfrica 2010.