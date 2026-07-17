River enfrenta a Aldosivi esta noche por la Copa Argentina: hora, TV y formaciones + Agregar ámbito en









El "Millonario" jugará esta noche contra el "Tiburón", en Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina. Conocé los detalles.

River enfrenta a Aldosivi esta noche por la Copa Argentina: hora, TV y formaciones NA

River y Aldosivi se enfrentarán este viernes, desde las 21:45, en el Estadio Padre Martearena de Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

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El equipo dirigido por Eduardo Coudet quiere empezar el segundo semestre con el pie derecho y tanto Lucas Beltrán como Rafael Santos Borré, dos refuerzos estelares, podrían sumar minutos.

El "Millonario" viene de igualar 2-2 contra Flamengo en un amistoso que se disputó en el Estádio Do Algarve de Portugal, donde Sebastián Driussi anotó los dos goles del equipo argentino que tuvo a un Santiago Beltrán determinante para aguantar el resultado. Sin embargo, el delantero se desgarró y estará 20 días de baja.

Por su parte, Aldosivi quiere dejar atrás el pésimo primer semestre de 2026, donde no consiguió ninguna victoria en el Torneo Apertura, e intentará dar el golpe ante River para seguir soñando con la Copa Argentina. De todos modos, los dirigidos por Israel Damonte saben que el principal objetivo del año será la permanencia en Primera División.

A qué hora juegan River vs Aldosivi Hora: 21:45

Por dónde ver River vs Aldosivi TV: TyC Sports Formaciones River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet. Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Mateo Vales; Rochi González, Nicolás Linares, Matías Godoy, Agustín Palavecino; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte. Árbitro: Andrés Gariano Estadio: Padre Martearena de Salta