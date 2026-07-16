Javier Milei participará del acto en conmemoración del 32° aniversario del atentado perpetrado contra la AMIA + Agregar ámbito en









El Presidente volverá a asistir al homenaje por las 85 víctimas del ataque terrorista de 1994. La ceremonia se adelantó un día por coincidir el aniversario con Shabat.

El Presidente volverá a asistir al homenaje por las 85 víctimas del ataque terrorista de 1994.

El presidente Javier Milei encabezará este viernes 17 de julio el acto que conmemora el 32° aniversario del atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Desde las 9:45, el Presidente de la Nación estará presente, una vez más, en el evento que recuerda el ataque 18 de julio de 1994, considerado por la Justicia argentina como un delito de lesa humanidad e imprescriptible.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según informó la organización, el jefe de Estado llegará a las 9:45 a la esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, donde se levanta la sede de la AMIA, reconstruida tras el atentado que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Este año, las autoridades de AMIA, DAIA y familiares de las víctimas resolvieron adelantar la conmemoración debido a que el 18 de julio coincide con el Shabat, una de las principales jornadas de descanso y observancia religiosa dentro de la tradición judía.

Bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria", la ceremonia comenzará puntualmente a las 9:53, cuando vuelva a sonar la histórica sirena que recuerda el instante exacto en que explotó el coche bomba hace más de tres décadas.

Un atentado sin condenados que mantiene vigente el reclamo de justicia Presidencia En los últimos meses, Milei volvió a referirse al ataque contra la mutual judía y destacó el peso que tiene la comunidad israelita dentro del país.

"Buenos Aires es la ciudad que alberga la comunidad judía más grande de América Latina", sostuvo el mandatario, al tiempo que lamentó que también haya sido escenario de dos atentados terroristas antisemitas, en referencia a los ataques contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994). "Se cobraron un total de 114 vidas. Fue un acto cobarde y criminal que dejó una marca imborrable en nuestra historia y nos obliga a seguir buscando justicia para las víctimas", remarcó el Presidente. A 32 años del atentado, la investigación judicial todavía no tiene condenados, una situación que mantiene vigente el reclamo de memoria, verdad y justicia por parte de familiares, sobrevivientes y de gran parte de la sociedad argentina. Como parte de las actividades previstas para esta edición, también se presentará la obra teatral "La silla vacía", escrita por Sol Levinton y con locución de Ricardo Darín, una propuesta que reconstruye, en primera persona, los testimonios de familiares y sobrevivientes del atentado.