¿Volverá a cantar el himno? La respuesta de Lali tras el pedido de sus fans para la final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La cantante viene siguiendo el torneo con mucha expectativa. En las últimas horas, se pronunció luego de que su público pidiera que fuera convocada para la final contra España.

La expectativa de los fans de Lali crecen a medida que se acerca el domingo sobre si volverá a repetir "la cábala" de cantar el Himno. Instagram: @Lali

Luego de que los fans de la cantante Lali Espósito comenzaran a pedir en redes sociales que vuelva a cantar el Himno Nacional Argentino para este Mundial 2026, varias versiones comenzaron a circular sobre si será convocada por las autoridades del torneo. La joven se pronunció al respecto y generó varias expectativas.





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Esta no sería la primera vez que Lali brinda su versión del Himno en la Copa Mundial: ya lo hizo en 2022 en el Mundial de Qatar, previo al partido con Francia que le valió la Tercera Copa a la Argentina.

¿Volverá a cantar el himno? La respuesta de Lali tras el pedido de sus fans En un reciente posteo, la cuenta oficial de la Fiesta Polenta, reconocida por pasar música urbana, pop y reggaetón, compartió una imagen de Lali el 18 de diciembre de 2022 en la apertura del partido en el Mundial Qatar.

“Calentá que entrás”, expresaron y desataron un aluvión de mensajes, entre los que se encuentra el de la propia Lali, quien se limitó a lanzar: “Lpm”. De momento, la cantante se encuentra descansando en Italia, desde donde vio el último partido de la Scaloneta, que se enfrentó a Inglaterra.

View this post on Instagram Piden que Lali vuelva a cantar el himno en la final del Mundial 2026 La clasificación de la Selección argentina a una nueva final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra, desató una ola de entusiasmo entre los hinchas, que rápidamente trasladaron las tradicionales cábalas a las redes sociales.

Entre los pedidos que más fuerza cobraron apareció uno muy particular: que Lali Espósito vuelva a cantar el Himno Nacional Argentino antes de la final frente a España, tal como lo hizo en la definición de Qatar 2022 ante Francia. Apenas terminó la semifinal, comenzaron a multiplicarse las publicaciones que reclamaban el regreso de la artista para repetir una de las imágenes más recordadas del último título mundial. Una de las publicaciones más compartidas mostraba una foto de Lali acompañada por la frase: "Calentá que entrás". La propuesta recibió miles de reacciones y comentarios de los fanáticos.