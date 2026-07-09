Victoria Villarruel evitó confirmar una candidatura en 2027 y marcó diferencias con Milei tras el acto por el 9 de Julio + Agregar ámbito en









La vicepresidenta participó de la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, donde fue consultada sobre una eventual postulación presidencial. Evitó confirmar una candidatura, aseguró que quiere "servir a los argentinos" y definió como "político" el discurso que brindó el Presidente.

Victoria Villaruel participó de la vigilia en Tucumán por el 9 de julio.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a quedar en el centro de la escena política durante la vigilia por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, realizada en la Casa Histórica de Tucumán. Tras el acto encabezado por el presidente Javier Milei, fue consultada sobre una eventual candidatura presidencial en 2027 y, aunque evitó dar una definición, dejó una respuesta que alimentó las especulaciones.

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"Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, honestidad y con profundo patriotismo", afirmó la titular del Senado al ser consultada sobre la posibilidad de competir por la Presidencia en las próximas elecciones.

Villarruel aclaró que actualmente no piensa en términos electorales y sostuvo que continuará trabajando por el país "desde donde me toque estar", sin confirmar ni descartar una futura candidatura.

También tomó distancia del discurso de Milei La vicepresidenta también fue consultada por el mensaje que el Presidente pronunció durante la ceremonia por el Día de la Independencia, en el que habló de una "segunda independencia" y defendió el rumbo económico del Gobierno.

Sin profundizar en el contenido del mensaje, Villarruel marcó diferencias con una breve definición: "Es un discurso político. Hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los argentinos".

Declaraciones al periodismo acreditado luego de la vigilia por el 210 Aniversario de nuestra Independencia Nacional. Hoy Tucumán es la Capital simbólica de la República Argentina. pic.twitter.com/l9a1lHRK3K — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 9, 2026 Invitada por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, Villarruel asistió a la ceremonia con una agenda separada de la comitiva presidencial y compartió únicamente el acto institucional en la Casa Histórica. Mientras el Presidente buscó destacar los avances del Pacto de Mayo y reivindicar las reformas impulsadas por su gestión, la vicepresidenta optó por un perfil institucional y evitó pronunciarse sobre el contenido del discurso oficial. Sus declaraciones llegan en un contexto de persistentes diferencias dentro de la conducción del Gobierno y cuando distintos sectores políticos ya comienzan a proyectar el escenario electoral de 2027. Victoria Villarruel presente en Tucumán. Llegó en vuelo de línea y fue recibida por el vicegobernador Miguel Acevedo. Se quedará para el desfile cívico militar de mañana | @davidcorreatv https://t.co/5KDzvB6tXd pic.twitter.com/FSO7yevWEC — Ámbito Financiero (@Ambitocom) July 9, 2026