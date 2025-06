Reforma de la Policía Federal: oposición pide que se revise el decreto en el Congreso

Dentro de sus modificaciones más relevantes, el decreto habilita a que la policía pueda realizar "tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales ", inclusive redes sociales; requisas cuando sea "en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención"; " registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir "; o detener a una persona "si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad". Todas ellas " sin necesidad de autorización judicial".

Dentro del bloque mayoritario en Diputados, el chubutense José Glinski (Unión por la Patria) coincidió con Patricia Bullrich en que " la PFA necesita modernizarse ", pero criticó que "una reforma de esta magnitud no puede ser una decisión unilateral del Poder Ejecutivo". "Con este decreto, la policía podrá hacer inteligencia sin causa judicial ni orden de un juez. Esto viola la ley actual y borra de un plumazo los controles democráticos que tanto costaron construir", interpretó.

Milei - Bullrich.jpeg Milei y Bullrich encabezaron la presentación de la reforma de la Policía Federal. Ministerio de Seguridad de la Nación

En sus redes sociales, continuó: "Imponer una reforma así, sin consenso y sin pasar por el Parlamento, no es fortalecer la seguridad, es debilitar la democracia y profundizar una visión autoritaria. La conclusión es clara: no quieren una policía del Estado de Derecho para cuidar a la gente, quieren una policía del Estado Policial para cuidar al poder. La legitimidad de nuestras fuerzas de seguridad no se decreta, se construye con transparencia, debate y consenso. Exigimos que esta reforma se trate donde corresponde, en el Congreso de la Nación".

Una de las referencias legislativas del oficialismo en materia de seguridad es la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO), quien remarcó para Ámbito la importancia de la medida considerando que "permitirá que la Policía Federal Argentina cumpla finalmente con el fin para el que fue creada: la investigación y combate de los delitos federales y complejos. Al concentrarse en su verdadera misión, la fuerza ganará en eficiencia y obtendrá resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la protección del Estado nacional".

Otros planteos vinieron desde el bloque de Democracia para Siempre (radicales opositores). En redes sociales, la porteña Mariela Coletta opinó que "esta reforma del Estatuto de la Policía Federal debería -como mínimo- pasar por el Congreso pero otra vez el Gobierno Nacional lo saltea". "Una vez más, Milei y sus funcionarios imponen por decreto en vez de buscar los consensos en los órganos que corresponden. Lejos de dar más libertad, cada vez que pueden limitan más las libertades de los argentinos", agregó.

Uno de sus compañeros de bancada, el formoseño Fernando Carbajal, fue más lapidario: "Con el Decreto 383/25 el gobierno ha establecido un virtual Estado de Sitio. Detenciones policiales sin control. Se consolida día a día el Estado autoritario".

Decreto 383/2025 completo

DNU 383 2025 Reforma Policía Federal.pdf

Informe Fernando Brovelli.-