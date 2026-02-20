Donald Trump ordenó desclasificar información sobre vida extraterrestre y se reavivó el debate sobre la misteriosa Área 51

La orden responde a la "identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados" con los ovnis. Las dependencias encargadas de aplicar la medida serían la Secretaría de Guerra y demás "departamentos pertinentes".

El anuncio de la Casa Blanca reavivó el interés sobre el Área 51, ubicada en el estado de Nevada.

El presidente de EEUU Donald Trump anunció en sus redes oficiales una orden de "identificación y divulgación de archivos gubernamentales" relacionados con la vida extraterrestre. El comunicado fue replicado por la Casa Blanca y el pedido sería ejecutado por las dependencias de Guerra y demás "departamentos pertinentes" de la administración.

Desde su cuenta oficial de X, la Casa Blanca citó al presidente Donald Trump al afirmar que se iniciará un "proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI)".

El pedido responde a un "gran interés demostrado" por el tema, por lo que se le encomendará la medida"al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes". El republicano también sostuvo que el proceso se extiende a toda información conectada con este "gran, complejo y extremadamente e importante" tópico.

El debate sobre su existencia y la transparencia gubernamental respecto de fenómenos aéreos no identificados es un tema recurrente en la política estadounidense. La base militar conocida como Área 51 , ubicada en Nevada, concentra numerosas teorías sobre supuestos experimentos con tecnología alienígena o restos de naves extraterrestres.

Sin embargo, archivos desclasificados en 2013 por la Agencia Central de Inteligencia indicaron que la instalación funcionó como centro de pruebas de aeronaves espía durante la Guerra Fría y no aportaron evidencia sobre vida extraterrestre.

El interés oficial por estos fenómenos aumentó en los últimos años a partir de investigaciones impulsadas por el Departamento de Defensa estadounidense. Un informe publicado en 2024 concluyó que desde finales de la Segunda Guerra Mundial no encontraron evidencia de tecnología extraterrestre. El documento sostuvo que la mayoría de los avistamientos correspondieron a fenómenos naturales o a artefactos convencionales mal interpretados.

