Reforma laboral: el Gobierno reclama al Congreso un "tratamiento rápido y responsable"

Tras semanas de debate, Javier Milei firmó el proyecto de ley que ya entró en el Senado. El mismo será debatido durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

El Gobierno confirmó la firma y el envío del proyecto de reforma laboral al Congreso. Tras compartir un video de Javier Milei firmando el documento, la cuenta oficial de la Oficina del Presidente detalló que es "una iniciativa destinada a actualizar un marco normativo que, pese al paso del tiempo y los profundos cambios económicos y tecnológicos del país, permaneció prácticamente inalterado y dejó de ofrecer respuestas adecuadas a los desafíos actuales del mercado de trabajo".

El texto fue ajustado antes de ser enviado a la Cámara alta , en medio de negociaciones informales con la conducción de la CGT y debates dentro del Gabinete.

"Durante décadas, la combinación de altos costos derivados de la litigiosidad , reglas imprecisas, burocracia excesiva y una estructura laboral rígida ha frenado la creación de empleo registrado, afectando especialmente a jóvenes, trabajadores informales y pequeñas y medianas empresas", afirmaron desde Casa Rosada.

La reforma comenzará a ser discutida durante las sesiones extraordinarias del Congreso que tendrán lugar entre el 10 y el 30 de diciembre, según oficializó el Gobierno la semana pasada a través del Decreto 865/2025.

"Con este proyecto, el Poder Ejecutivo propone remover distorsiones, simplificar y digitalizar la registración laboral , precisar los componentes salariales que integran las indemnizaciones, modernizar licencias y procedimientos, ordenar responsabilidades y fortalecer un sistema que brinde certezas tanto a trabajadores como a empleadores, con especial foco en las PyMEs", justificaron desde la gestión libertaria.

Según detallaron en el anuncio, el texto incorpora "incentivos concretos para la formalización del empleo, nuevas reglas para la economía de plataformas, esquemas más eficientes de contribuciones patronales y mecanismos que reducen la litigiosidad, dotando al sistema de mayor previsibilidad y estabilidad a largo plazo".

Proyecto reforma laboral

"El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, se hace eco del reclamo de millones de trabajadores excluidos del sistema por culpa de la legislación vigente, y exhorta al Honorable Congreso a otorgar un tratamiento rápido y responsable a esta iniciativa, que busca dejar atrás un modelo laboral que ya no responde a la realidad del país y avanzar hacia un sistema que genere más empleo, más oportunidades y mayor libertad para todos los argentinos", concluyeron desde la Oficina del Presidente.

Reforma laboral: cuándo comenzará a discutir el proyecto el Congreso

Este diciembre, el Congreso afrontará sesiones extraordinarias para avanzar en reformas en el comienzo de la segunda etapa de su gestión. El temario incluye el tratamiento de los siguientes puntos: