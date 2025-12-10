Se conoció la reforma educativa de Javier Milei: ¿cuáles son los puntos salientes?

Bajo el nombre de Ley de Libertar Educativa, en las últimas horas se conoció el proyecto impulsado por La Libertad Avanza. Incluye de vouchers educativos, la posibilidad de hacer "homeschooling", y la declaración de la educación como servicio esencial. También le da un rol central a la familia y mayor libertad a las instituciones educativas.

Con la puesta en marcha del nuevo Congreso, el gobierno de Javier Milei tiene varios proyectos “ reformistas ” sobre la mesa . Mientras la presentación de la Reforma Laboral sigue demorada , en las últimas horas se conoció el proyecto de ley de Libertad Educativa. El texto incluye desde la implementación de vouchers educativos hasta la autorización de hacer homeschooling, pasando por declarar a la educación como servicio esencial. Además, le otorga un rol protagónico a las familias y mayor libertad a las instituciones educativas.

Por ahora, el tratamiento de la reforma educativa no tiene fecha. No fue incluido en el decreto firmado por el presidente Javier Milei que convoca a sesiones extraordinarias hasta finales de diciembre. En la Casa Rosada, no descartan que se trate en el segundo tramo de extraordinarias. Pero para eso, debería haber, además de convocatoria, ampliación del temario. Otra opción es que se debata a partir de marzo, con la puesta en marcha del período de sesiones ordinarias.

Como fuere, el texto ya fue girado a los diputados y senadores de La Libertad Avanza, que este martes por la tarde se reunieron con el ministro de Desregulación, Federico Struzenegger, e incluye algunas de las promesas que el Presidente había hecho durante su campaña presidencial pero que, por falta de números en el Congreso no habían sido impulsadas. Con la nueva composición parlamentaria, los libertarios están más cerca del quorum propio por lo que se ilusionan con que el texto pueda ser sancionado .

La propuesta libertaria pone el eje en, como su nombre indica la “libertad educativa” , así como también coloca en un rol central a la familia. En este sentido, la iniciativa que se conoció en las últimas horas, junto con el informe elaborado por el Consejo de Mayo , señala la familia es el “primer agente natural y primario y garantizan el derecho de esta última a elegir la educación más acorde con sus convicciones”.

Siempre con el foco puesto en la libertad, el texto reconoce la autonomía “pedagógica y curricular para todas las instituciones educativas del país, tanto estatales como privadas”.

En este sentido, la iniciativa habilita a cada institución a definir “su proyecto institucional, sus métodos de enseñanza, su organización interna y su calendario escolar así como participar en la selección del personal docente, dentro de los parámetros nacionales y jurisdiccionales”.

En este sentido, la letra chica de la iniciativa proyecta criterios para formular contenidos mínimos nacionales y jurisdiccionales obligatorios, para garantizar una formación común para todos los estudiantes del país. Aunque, al mismo tiempo, reserva una porción importante de la jornada escolar para las propuestas de definición institucional que respondan a las necesidades y aspiraciones de cada comunidad.

Familia y trabajo

Entre los puntos salientes, la reforma educativa libertaria apunta a que haya una mayor participación de los padres en las escuelas estatales. ¿De qué manera? A través de consejos que tengan funciones consultivas y de acompañamiento institucional.

De acuerdo al documento que les hicieron llegar a los diputados y senadores del oficialismo, esa participación implicaría un “avance trascendente, ya que fortalece el compromiso comunitario, mejora la convivencia escolar y promueve una cultura de corresponsabilidad entre escuela y familias”.

Ahora bien, para el caso de los colegios secundarios, el proyecto apunta a promover una alianza entre la escuela y “los sectores de la producción y el trabajo, para fortalecer la formación integral y la orientación vocacional de los estudiantes”.

Educación como servicio esencial y nuevas formas de escolarización

La Libertad Avanza vuelve a insistir con declarar a la educación como un servicio esencial, tal cual lo había incluido en la versión original de la Ley Bases primero y luego vía DNU pero que por ser judicializado jamás entró en vigor. En concreto, de sancionarse la ley frente a situaciones de conflicto laboral, debe garantizarse la continuidad mínima del servicio educativo y el derecho de los alumnos a recibir clases.

Consejo de Mayo La reforma educativa fue uno de los temas debatidos por el Consejo de Mayo.

Por otra parte, la Ley de Libertad Educativa reconoce distintos formatos de escolarización. Se enumeran, entre ellos: presenciales, híbridos, comunitarios, domiciliarios y a distancia. Pero bajo la siguiente aclaración: habrá “supervisión y evaluación basada en estándares nacionales y jurisdiccionales”.

Fortalecimiento de la evaluación educativa

“Las acciones de evaluación de los resultados y la transparencia de la información son herramientas clave para la mejora y la rendición de cuentas”, reza el texto que se difundió en las últimas horas. Es por eso que el proyecto contempla afianzar un “sistema nacional de evaluación objetivo, transparente y periódico, con evaluaciones censales y muestrales que brinden información continua sobre aprendizajes y trayectorias”. Según se especifica, de esta manera se podrá conocer qué se aprende, dónde están las brechas y qué políticas funcionan.

Asimismo, se establece que los resultados sean públicos, “preservando las identidades de estudiantes y docentes, para que las provincias, las escuelas y las familias puedan tomar decisiones libres e informadas”.

Por otro lado, el proyecto de ley crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES). Se trata de una evaluación individual voluntaria, que se llevaría delante de manera anual, para proporcionar información para que estudiantes, familias, instituciones de educación superior y actores del ámbito laboral, “posean una percepción más realista de su situación educativa al concluir los estudios obligatorios”.

Opciones de financiamiento

Tal cual prometió Javier Milei en campaña, el proyecto incluye diferentes opciones para financiar la oferta y la demanda educativa. En concreto, se contemplan asignaciones otorgadas a las familias o alumnos por medio de vales, bonos, becas y otros instrumentos equivalentes.

El objetivo es, según se especifica, “asegurar que la libertad de elección no dependa del nivel de ingresos de las familias”. El objetivo es garantizar la continuidad educativa de estudiantes de niveles inicial, primario y secundario. Vale aclarar que, en la actualidad, existen los Vouchers Educativos. Se trata de una asistencia económica temporal que reciben familias con hijos en escuelas de gestión privada con al menos el 75 % de aporte estatal.

Como yapa, se establece que cualquier institución que reciba fondos públicos deberá “rendir cuentas anualmente y publicar información sobre su gestión”.