Congreso libertario: el 2025 tuvo la menor producción de leyes de la última década + Seguir en









El año legislativo cerró con la menor producción de iniciativas de la última década y un Poder Legislativo en el que la oposición logró imponer su agenda. Durante todo período no se sancionó ninguna ley impulsada por el gobierno de Javier Milei. Con la nueva composición, el oficialismo se ilusiona con revertir este panorama.

Durante el año se celebraron solo 22 sesiones. Diputados

Con 20 emplazamientos a comisión, 7 vetos del Poder Ejecutivo y 5 DNU rechazados, el año legislativo cerró con la menor producción de leyes de la última década y un Congreso donde la oposición logró imponer su agenda. Durante todo período no se sancionó ninguna ley impulsada por el gobierno de Javier Milei. Con la nueva composición, La Libertad Avanza se ilusiona con recuperar la iniciativa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El 2025 dejó un total de 11 leyes sancionadas en el Congreso durante el período ordinario, que concluyó el 30 de noviembre. Así, el segundo año del mandato de Javier Milei se convirtió en el de "menor producción legislativa de la última década, en un contexto marcado por la falta de consensos y por el uso intensivo de herramientas de control por parte de la oposición". Así lo arroja un estudio elaborado por Directorio Legislativo.

Durante el año se celebraron 22 sesiones, de las cuales 11 fueron especiales, lo que evidencia las dificultades para acordar una agenda común entre las fuerzas políticas. El año también estuvo marcado por un uso inédito de los emplazamientos a comisión. Mientras que en períodos anteriores el máximo había sido de tres, en 2025 se registraron 20, una señal de que la oposición buscó forzar el tratamiento de proyectos frente a un oficialismo que evitaba habilitar debates.

Entre las leyes sancionadas se encuentran tres acuerdos internacionales (pendientes de la presidencia de Alberto Fernández) y ocho iniciativas impulsadas por la oposición: la declaración de emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos para jubilaciones, la Emergencia en Discapacidad, la modificación a los aportes del Tesoro de la Nación a las provincias, el financiamiento de universidades nacionales, la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás.

En tanto, tal cual subraya Directorio Legislativo, no hubo proyectos del oficialismo convertidos en ley.

Ahora bien, de las 11 leyes aprobadas, siete fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. En tres de esos casos el Congreso insistió y revirtió los vetos. En esta dinámica, el Congreso operó como un territorio opositor, con un uso intensivo de herramientas legislativas para sostener su agenda y limitar al oficialismo. image La tensión entre ambos poderes también se expresó en el control de los decretos de necesidad y urgencia: en 2025 se rechazaron cinco DNU sobre un total de 33. La estrategia legislativa del oficialismo estuvo condicionada por su debilidad numérica. Sin embargo, la nueva composición del Congreso tras las elecciones de octubre abre un panorama más favorable para el Gobierno, que podría pasar de una lógica defensiva a una más propositiva si logra construir las alianzas necesarias. Actividad parlamentaria en números 22 sesiones realizadas, de las cuales 11 fueron de carácter especial.

20 emplazamientos a comisión (máximo histórico: el récord previo era 3). Producción legislativa 11 leyes sancionadas (nivel más bajo de los últimos 10 años): 3 acuerdos internacionales aprobados pendientes de la presidencia de Alberto Fernánez.

8 iniciativas impulsadas por la oposición convertidas en ley.

0 proyectos del oficialismo aprobados. Vetos y control 7 vetos del Poder Ejecutivo.

3 vetos revertidos por insistencia del Congreso.

5 DNU rechazados sobre un total de 33.