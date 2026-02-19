Desde Washington, Javier Milei sigue una jornada decisiva para su gestión + Seguir en









El Presidente fue invitado por Donald Trump para participar del grupo de países que busca ser una suerte de contrapeso de la ONU.

Javier Milei volverá a verse con Donald Trump en Estados Unidos.

El presidente Javier Milei se encuentra en Estados Unidos, con una agenda centrada en su participación en la sesión inaugural del Consejo de Paz promovido por el mandatario norteamericano Donald Trump. El viaje tendrá como principal escala la ciudad de Washington y marcará un nuevo gesto de alineamiento político entre ambos gobiernos.

Si bien en un principio iban a acompañarlo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, finalmente la comitiva quedó reducida a este último. Tras las actividades previstas, el mandatario emprenderá el regreso esta misma noche, con llegada a Buenos Aires programada para la mañana del viernes.

Se trata del decimocuarto viaje internacional de Milei desde el inicio de su gestión, una dinámica que el Gobierno justifica en la necesidad de posicionar a la Argentina en el escenario global y atraer inversiones. La relación con Estados Unidos, en particular, ocupa un lugar central en la estrategia de política exterior de la actual administración.

JAVIER MILEI DONALD TRUMP CONSEJO DE PAZ Javier Milei volverá a verse con Donald Trump en Estados Unidos. Presidencia La participación en el Consejo de Paz se inscribe, además, en la agenda de alianzas ideológicas que el Presidente viene consolidando con dirigentes y espacios políticos afines en el exterior, en especial dentro del espectro conservador y liberal. El encuentro ofrecerá una nueva oportunidad para exhibir esa cercanía en el plano internacional.

Cuál es la agenda de Javier Milei en Estados Unidos El presidente Javier Milei partió este miércoles a las 13 rumbo a Washington en un vuelo especial, con arribo previsto a las 23:30 (hora argentina). La actividad oficial comenzará el jueves, cuando a las 10 hora local (12 de Argentina) participe de la sesión inaugural del Board of Peace, iniciativa vinculada al mandatario estadounidense Donald Trump.

Tras esa participación, el jefe de Estado se trasladará hacia su lugar de alojamiento y posteriormente a la Base Aérea Andrews para emprender el regreso al país a las 19 (21 de Argentina). El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes a las 7:30, completando así una breve gira internacional de menos de 48 horas.