Ricardo Quintela respaldó la propuesta de Axel Kicillof para asumir el control de Aerolíneas Argentinas

Ante la propuesta del bonaerense - quién llamó a " los trabajadores y gobernadores de otras provincias" a iniciar el diálogo para " dar todos los pasos institucionales que sean necesarios para sostenerla" - Quintela consideró el anuncio un "ejemplo" y afirmó: "Aerolíneas no es solo una aerolínea; es conectividad, desarrollo e integración para millones de argentinas y argentinos, sin importar el lugar en el que se encuentren".

Su compromiso de hacerse cargo de la empresa en la… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) December 10, 2024

Quintela fue entonces el primer gobernador que respaldó la iniciativa bonaerense. "Celebramos la propuesta del compañero @Kicillofok de transferir la responsabilidad de nuestra aerolínea de bandera para garantizar que siga siendo una herramienta estratégica al servicio de todas y todos los argentinos", escribió en un posteo en su cuenta oficial de X.

"Su compromiso de hacerse cargo de la empresa en la provincia de Buenos Aires para evitar su venta y la entrega a empresas low cost que no garantizan estabilidad ni calidad, es un ejemplo de cómo se defiende lo público con decisión y responsabilidad", agregó Quintela.

Por último, el gobernador de La Rioja afirmó que "Aerolíneas no es solo una aerolínea; es conectividad, desarrollo e integración para millones de argentinas y argentinos, sin importar el lugar en el que se encuentren" y luego concluyó: "Acompañamos esta decisión porque entendemos que el federalismo también se hace defendiendo aquello que brinda servicio a todas y todos los argentinos".

La propuesta de Axel Kicillof para Aerolíneas Argentinas

Ante los constantes tira y afloje del gobierno nacional con Aerolíneas Argentinas, el gobernador bonaerense anunció el pasado lunes que la provincia tiene la intención de absorber las acciones de la compañía aérea en el caso de que la administración nacional desee "transferirla, venderla, liquidarla o cerrarla" con el objetivo de "evitar su desaguace".

“El Gobierno nacional dice que nadie quiere a Aerolíneas Argentinas: es mentira, la provincia de Buenos Aires sí la quiere y, en el caso de que finalmente decidan transferirla, expresa su vocación de empezar el camino de diálogo con los trabajadores y gobernadores de otras provincias y a dar todos los pasos institucionales que sean necesarios para sostenerla”, planteó el mandatario peronista en una conferencia de prensa que encabezó en la Casa de Gobierno, en La Plata, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, y los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Desarrollo, Andrés Larroque.

También participaron Pablo Ceriani (extitular de Aerolíneas Argentinas) y los secretarios generales de los gremios aeronáuticos Edgardo Llanos (APA), Juan Pablo Brey (AAA), Rubén Fernández (UPSA) y Mateo Ferreria (APLA), figuras gremiales que mantuvieron numerosos conflictos con la administración libertaria durante el últio año.

En su mensaje, el mandatario remarcó que "el gobierno de Javier Milei insiste en la privatización de Aerolíneas Argentinas. Nos parece deplorable y trágico que se marche a la privatización. No es una novedad: ya se privatizó y desembocó en un desguace y liquidación, en pérdida de rutas y cierre de destinos. Fue un desastre".

"El año pasado, Aerolíneas Argentinas no recibió asistencia del Gobierno nacional. Déficit no hay o es menor. Este es un intento de saqueo de Aerolíneas Argentinas. Cuando se privatizó, dejó de volar a destinos no rentables y dejó sin conexión a media Argentina. Esa es la idea, la quieren vender para hacer un negociado y una estafa", detalló.

El camino para su transferencia

Desde el Poder Ejecutivo precisaron que el DNU 70 del presidente Javier Milei y el artículo 4 de la ley Bases habilitaron la posibilidad de que se pueda transferir el cien por cien del capitán accionario de Aerolíneas Argentinas -que es una sociedad anónima- a los trabajadores, a través de un programa de propiedad participada, así como a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, mediante un convenio.

De esta manera, en caso de que el Poder Ejecutivo nacional desee desprenderse de las acciones, éstas podrían ser transferidas a los trabajadores, a las provincias o a ambos. "Ello debería ocurrir con autorización de la Legislatura", detallaron.

Sobre el procedimiento a seguir, Ceriani explicó que existen "distintos caminos posibles" para absorber el paquete accionario de Aerolíneas pero aclaró que todo dependerá del "camino que quiera elegir el Gobierno nacional". Por otro lado, el extitular de Aerolíneas Argentinas reconoció que existen conversaciones "tanto los gobernadores del norte, como los gobernadores patagónicos".

"Será cuestión de sentarse plantear la cuestión y ver en conjunto con los gobernadores las distintas soluciones posibles y vías alternativas como para poder seguir brindando el servicio público", completó el funcionario y enfatizó que la ley Bases "prevé mecanismos para este transferir acciones de las empresas públicas a las provincias".