Jorge Macri inauguró en Núñez el segundo centro TUMO de CABA: cómo funciona y dónde inscribirse

La nueva sede está emplazada en el Parque de la Innovación, para la cual ya se inscribieron 1.700 jóvenes, de entre 12 y 18 años, que buscan formarse en las múltiples disciplinas que se enseñarán en el lugar. "Cuanto más chicos pasen por lugares como TUMO, mejores personas y más libres van a ser para enfrentar los desafíos del futuro”, dijo el jefe de Gobierno.

El mandatario porteño estuvo a cargo de la apertura de la sede del nuevo centro educativo.

La Ciudad de Buenos Aires abrió este jueves un nuevo Centro TUMO en el Parque de Innovación de Núñez . Se trata del segundo espacio educativo no formal y gratuito en el distrito, que se suma al inaugurado el año pasado en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas. El Gobierno porteño de Jorge Macri proyecta la apertura de una tercera sede en Chacarita. Cómo funciona el sistema y dónde inscribirse.

El centro de Núñez tiene capacidad para 5 mil y cuenta con un equipo integrado por 38 líderes de talleres prácticos y 44 orientadores de autoaprendizaje. Allí, pueden formarse en programación, diseño gráfico, modelado 3D, desarrollo de videojuegos, motion graphics, inteligencia artificial, fotografía y desarrollo web.

El nuevo Centro TUMO de Núñez se suma al inaugurado en Barracas el año pasado.

“Esto es un sueño hecho realidad . En las tres sedes, TUMO va a poder recibir a 18 mil chicos por año. Ellos van encontrando los temas que los apasionan y aprenden a su ritmo. Pueden elegir uno, dos, tres, o cuatro talleres de una oferta muy amplia, que va desde música hasta diseño web, o programación, y robótica. Es una cancha en la que los chicos quieren y pueden jugar, se abren las puertas a su creatividad, a que compartan con otros chicos, a que sean amigos”, sostuvo Jorge Macri.

Lo acompañaron en la inauguración oficial, la ministra de Educación, Mercedes Miguel, el director ejecutivo del programa TUMO, Pedro Moneda, y Pegor Papazian (cofundador y Chief Development Officer de TUMO).

centro tumo caba jorge macri

Cómo funciona el modelo TUMO y dónde inscribirse

El modelo TUMO, surgido en Armenia, es una propuesta para chicos de entre 12 y 18 años. Combina instancias de autoaprendizaje con talleres prácticos, lo que permite que cada estudiante avance según sus intereses y tiempos. Además de la enseñanza técnica, el programa busca fortalecer habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

En el espacio TUMO ubicado en Barracas participan 1.300 estudiantes activos actualmente. El 33% de los jóvenes que asisten tienen algún tipo de discapacidad, informó CABA. En tanto que para cursar en el Parque de Innovación ya se inscribieron 1.700 jóvenes.

centro tumo nuñez En los centro TUMO, los adolescentes de entre 12 y 18 años podrán formarse en programación, diseño gráfico, modelado 3D, desarrollo de videojuegos, motion graphics, inteligencia artificial, fotografía y desarrollo web.

La propuesta se divide en dos instancias: el self learning (aprendizaje autodidacta) y workshops (talleres prácticos). Los cursos constan de dos o tres niveles, con un total de ocho sesiones de dos horas de duración cada una. Los estudiantes deberán elegir tres áreas temáticas y decidir el orden en que las cursan. Todos los centros abren de 8 a 20.

El Jefe de Gobierno destacó que CABA es la primera ciudad del mundo, fuera de Armenia, en tener dos sedes. "Todo este sistema configura una oferta amplia y variada que ha sido pensada para crear oportunidades que incentiven el deseo de lograr conocimiento. Cuanto más chicos pasen por lugares como TUMO, mejores personas y más libres van a ser para enfrentar los desafíos del futuro”, dijo.

jorge macri centro tumo Jorge Macri junto a Mercedes Miguel en compañía de los jóvenes inscriptos en el centro TUMO de Núñez.

Desde la administración porteña explicaron que las inscripciones están abiertas durante todo el año. Si bien puede haber momentos en que no existan cupos, cada mes se habilitan nuevas vacantes. Toda la información sobre requisitos, disciplinas y modalidad de cursada está en www.tumo.ar.

“TUMO Buenos Aires representa una nueva forma de aprender, donde cada estudiante puede descubrir su vocación. Este espacio tiene la capacidad de impulsar la autonomía, promover el trabajo en equipo y prepararlos para nuevos desafíos. Nos enorgullece ver cómo cientos de jóvenes ya están transformando su curiosidad en proyectos reales y concretos”, explicó la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

El Parque de Innovación en Núñez es un predio de 12 hectáreas diseñado para transformar el conocimiento en actividad económica, articulando a emprendedores, universidades y empresas de desarrollo tecnológico e investigación, como +54Lab, el primer coworking científico-tecnológico público del país.

La apertura de la nueva sede en el barrio de Chacarita está proyectada para mediados de año, según informaron desde la Ciudad. Una vez que esté en funcionamiento, los nuevos establecimientos abarcarán parte del sur, el centro y el norte de la Ciudad.