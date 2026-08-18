Quién es Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei que fue detenido en Bolivia

El estratega digital ganó protagonismo durante la campaña presidencial de 2023 y mantuvo vínculos con dirigentes de la nueva derecha latinoamericana. Fue detenido en Santa Cruz en el marco de la investigación por el ataque a balazos contra su expareja.

Fernando Cerimedo volvió este martes al centro de la escena luego de ser detenido en Bolivia , donde la Policía investiga su posible vinculación con el ataque a balazos que sufrió su expareja, la abogada y activista Nadia Beller . El consultor fue interceptado en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a abordar un vuelo rumbo a Buenos Aires.

Cerimedo es un consultor político y estratega digital que ganó notoriedad por su participación en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Su especialidad es la comunicación política y el trabajo en redes sociales, un terreno en el que construyó vínculos con distintos dirigentes de la derecha latinoamericana.

Su relación con Milei se consolidó durante la campaña que llevó al libertario a la Presidencia. Cerimedo quedó asociado al armado digital que acompañó el crecimiento electoral de La Libertad Avanza y fue uno de los asesores que trabajaron en la estrategia de comunicación del entonces candidato. Su nombre también quedó vinculado a La Derecha Diario, medio del que fue cofundador y que se convirtió en una de las principales plataformas de comunicación del espacio libertario.

Antes de su llegada al universo de Milei, Cerimedo ya había trabajado en campañas de dirigentes de derecha de la región. Entre sus antecedentes aparece su participación en la campaña presidencial de Jair Bolsonaro en Brasil. Su trayectoria lo llevó así a convertirse en uno de los consultores argentinos vinculados con el crecimiento de las nuevas derechas latinoamericanas.

Su desembarco en Bolivia se produjo en otro escenario político. Cerimedo pasó a trabajar vinculado al presidente Rodrigo Paz , elegido mandatario boliviano, y actualmente se encontraba en ese país desarrollando tareas de asesoramiento político. Según distintas publicaciones, su vínculo con el gobierno boliviano se produjo como consultor externo y no como funcionario formal del Estado.

El consultor también tuvo participación en otros procesos electorales de la región y construyó una trayectoria caracterizada por el uso intensivo de las redes sociales, las campañas digitales y las estrategias de comunicación política. Su nombre apareció además relacionado con Jair Bolsonaro y otros dirigentes de derecha y ultraderecha de América Latina.

Las polémicas que marcaron la trayectoria de Fernando Cerimedo, el consultor de la nueva derecha

Su recorrido, sin embargo, estuvo acompañado por distintas controversias. Uno de los episodios que mayor repercusión tuvo ocurrió durante las elecciones de Brasil de 2022, cuando difundió denuncias de supuesto fraude en el sistema electoral brasileño. Aquellas afirmaciones fueron rechazadas por las autoridades electorales y se convirtieron en uno de los antecedentes que marcaron su exposición pública en la región.

Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia.

Otra controversia surgió en Chile. En 2020, la consultora Numen, vinculada a Cerimedo, publicó una encuesta sobre el plebiscito constitucional que mostraba una diferencia mucho menor entre las opciones “Apruebo” y “Rechazo” que la que anticipaban otros estudios. La medición fue financiada por empresarios partidarios del “Rechazo” y terminó siendo utilizada para reforzar esa posición en redes sociales. Finalmente, el “Apruebo” se impuso con el 78% de los votos.

En Argentina, otra polémica estuvo relacionada con La Derecha Diario, medio cuyo dominio pertenece a Cerimedo desde 2018. El portal difundió en distintas oportunidades contenidos que fueron cuestionados por organizaciones de verificación. Entre ellos apareció una publicación que sostenía que el kirchnerismo había conocido de antemano el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, a partir de una nota de C5N que figuraba con una fecha anterior al atentado. La explicación real estaba relacionada con una diferencia horaria del servidor.

El medio también publicó durante la pandemia información falsa sobre las vacunas contra el coronavirus. Su trayectoria profesional también quedó bajo cuestionamiento por algunos antecedentes que el propio Cerimedo contó públicamente. El consultor afirmó haber trabajado para la campaña de Barack Obama y posteriormente en la Casa Blanca, pero una fuente cercana a aquella campaña y a la administración estadounidense aseguró que no reconocía su nombre ni el de su supuesto mentor.

Algo similar ocurrió con su supuesto paso por Harvard. Cerimedo aseguró que había realizado un posgrado de Comunicación Política en esa universidad en 2010 y que allí había conocido a Eduardo Bolsonaro. Sin embargo, Harvard informó que no encontró registros de Cerimedo ni de Bolsonaro como alumnos.

Cerimedo admitió contar con “trolls”, término utilizado para referirse a cuentas falsas o automatizadas en redes sociales. Según explicó, no los utilizaba para atacar adversarios ni para generar apoyos artificiales a sus candidatos, sino para modificar el comportamiento de los algoritmos y mejorar la difusión de los mensajes de sus clientes.