Rodríguez Saá seduce a Poggi para que salte de liga de gobernadores, de JxC a UP

Tras meses de tensión desde las elecciones provinciales de junio, el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá convocó al diálogo al electo Claudio Poggi. Además de los temas de transición, la misión del actual mandatario puntano es tentar a su sucesor de abandonar la liga de Juntos por el Cambio (JxC) para que se sume a las filas de Sergio Massa . No hubo rechazo, pero sí condiciones.

Ahora, la flamante liga de gobernadores de JxC que intenta sostener la alianza opositora desde las provincias dio el miércoles señales de unidad. No obstante, Poggi no estuvo en la mesa junto a sus pares. Envió en su lugar a Ricardo Endeiza, quien será su vice desde diciembre. De los 9 mandatarios (la mayor parte electos) Poggi es el único que tiene raíces en el PJ. Por eso, queda en una posición incómoda ante el desmadre de JxC, sin liderazgos y en un quiebre evidente. No obstante, puso condiciones, menos pensadas en la política nacional y sí con foco en la gobernabilidad de su futura gestión.