Frederic: "Estoy en contra de la toma de tierras, es un acto claramente ilegal"

Sin embargo, la funcionaria reconoció que hay en el país "una larga demora de atención del problema de la vivienda y de la tierra, y también hay mucha tierra fiscal que está ociosa".

"No es contradictorio hablar de la ilegalidad de una toma, con reconocer el hecho de que en la Argentina hay un déficit habitacional que se estima en 4 millones de viviendas", señaló la funcionaria. En la misma línea, afirmó que "el acceso a la vivienda es un derecho constitucional; tomarla no es la salida, pero es cierto que el Estado viene muy retrasado en acciones preventivas y de planificación, que hoy se están pensando".

Consultada acerca de si hubo un giro discurso del Gobierno en relación al tema de las tomas, la ministra dijo que no: "Lo que hubo fue una ampliación del modo en que entendemos un problema que es complejo".

En una entrevista otorgada al diario Página 12, Frederic ratificó que el problema de las tomas no pertenece a la órbita se Seguridad. "Cuando digo que el tema no es de seguridad, quiero decir que no es inicialmente el área que interviene cuando se produce una toma, sino que es la Justicia", argumentó.

"El juez o la jueza es quien define el criterio a adoptar, las fuerzas de seguridad somos auxiliares de la Justicia. El margen de decisión que tiene el área de seguridad es mínimo, yo no puedo ordenar el desalojo de un predio. Además hay muchas otras áreas involucradas: intervienen las áreas de tierras y viviendas de las jurisdicciones, por requerimiento de la Justica. Y por supuesto que hay una decisión del poder ejecutivo en esa convocatoria cuando se produce una toma", señaló.