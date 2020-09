Sabina Frederic señaló que "hay muchas diferencias" entre el caso Santiago Maldonado y Facundo Castro

https://twitter.com/SabinaFrederic/status/1301267996644605952 Tal como le expresé personalmente a Cristina, la madre de Facundo, acompaño su dolor y sigo comprometida con llegar a la verdad de los hechos y a que se haga justicia. — Sabina Frederic (@SabinaFrederic) September 2, 2020

En tanto que en la muerte de Astudillo Castro "es más difuso" y señaló que "la carátula es desaparición forzada pero no hay ningún imputado en la causa; se están todavía recogiendo pruebas".

Ante este panorama Frederic afirmó que es "importante" esperar el resultado de las pericias que se llevan adelante y, en ese sentido, remarcó la decisión de que sea la Policía Federal Argentina (PFA) quien lleve adelante las diligencias que disponen la fiscalía y el juzgado federal de Bahía Blanca en la investigación.

De acuerdo a la funcionaria, esto es para que "se desarrolle la investigación con total independencia" sin intervenciones ni opiniones de funcionarios, subrayó en diálogo con Radio La Metro.

"Nosotros, a través de la Policía Federal, que es la fuerza encargada de la investigación, estamos en conocimiento de algunos de los pasos, no todos porque no tenemos acceso al expediente. Por supuesto que sabemos que la caratula es desaparición forzada, por ahora, y hemos tomado la decisión de no esgrimir ninguna hipótesis", informó.

"Hay que dejar que la justicia trabaje y hay que dejar mantener la independencia de los poderes", insistió la ministra de Seguridad y aseveró que "quedan muchas pericias pendientes, muchos rastros y elementos que restan periciar, y el trabajo se está haciendo de manera muy profesional"

"También la mamá de Facundo nos expresó su agradecimiento por la colaboración y la contención que le da PFA de la delegación de Bahía Blanca", concluyó.