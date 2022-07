"Bájense el sueldo": dura crítica de Grabois a Cerruti por el Salario Básico Universal

La funcionaria dijo que "no hay posibilidad" de realizarlo, y adujo que "no dan las cuentas". Sus declaraciones no cayeron bien entre quienes buscan implementar esta política, que ya cuenta con el visto bueno de Cristina de Kircher, tal como reveló en su último acto, en Ensenada.

Respuesta

Tras las palabras de Cerruti, Juan Grabois recogió el guante y respondió en duros términos. En una publicación en su cuenta de Twitter, Grabois se refirió directamente a la vocera del Presidente

"Con tu sueldo 100 trabajadoras y trabajadores informales tendrían su salario básico universal. Bájense el sueldo, dejen de derrochar, controlen a los evasores, sientan el dolor del Pueblo... y hagan las cuentas de nuevo", posteó el dirigente en la noche del jueves.

El dirigente del MTE es uno de los principales impulsores del SBU. Días atrás, ante la designación de Silvina Batakis como flamante ministra de Economía, Grabois reclamó avanzar con ese proyecto.

También a través de sus redes sociales, el militante escribió: "Querida Silvina Batakis, te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!".

Interna

En la sesión de este martes en el Congreso, diputados kirchneristas del Frente de Todos pidieron desde sus bancas avanzar por el Salario Básico Universal.

La iniciativa busca ampliar el sistema de seguridad social para la población de entre 18 y 65 años sin hijos, pobres o de clase media baja sin patrimonio ni ingresos fijos. Fue impulsada por el Frente Patria Grande de Juan Grabois y fue presentada en mayo pasado por el diputado, Itai Hagman.