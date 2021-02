Jimena López: "Cuando estuvieron a cargo de la salud de los argentinos, fracasaron"

“Durante la gestión de Cambiemos: quienes hoy se ponen a cuestionar, obstruir y hacer una fuerte campaña antivacuna, cuando estuvieron a cargo de la salud de los argentinos, fracasaron”, continuó y también apuntó a la tarea Graciela Ocaña, muy crítica también del Gobierno, durante la crisis por la pandemia H1N1 o gripe A.

“Cuando fue ministra de Salud, y mientras estuvo a su cargo gestionar, se realizaron compras directas a través del Fondo Rotatorio y sin llamados a licitación por u$s2.500.000 aproximadamente y se adquirieron tratamientos de manera directa, por ejemplo de oseltamivir por u$s38,7 millones de los cuales el 80% fueron a Roche".

"No compró respiradores, por decisión u omisión. No optaron por fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud. Luego fue Manzur el que los compró -aproximadamente 750 unidades-. Solo se apostó por el medicamento como respuesta. Tampoco vacunas, ya que en ese momento no había disponibilidad", continuó López.

Para la diputada, "no hubo tampoco políticas activas de refuerzo o recolocación de personal sanitario como residentes. No contrataron nada que tuviera que ver con recurso humano. Terminó siendo un problema de las Provincias y los Municipios".