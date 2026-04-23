El Gobierno lanzó "Ver para ser libres", un programa de salud visual y controles de oftalmología para niños y adolescentes vulnerables

La iniciativa apunta a garantizar diagnósticos oftalmológicos y atención temprana en zonas con acceso limitado a servicios básicos.

El Gobierno oficializó la creación del programa “Ver para ser libres” , una iniciativa del Ministerio de Capital Humano orientada a mejorar el acceso a la salud visual en niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social .

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y tiene como objetivo “favorecer las trayectorias educativas, la integración social y la calidad de vida” de quienes enfrentan dificultades estructurales para acceder a controles oftalmológicos.

El programa está dirigido a chicos de entre 6 y 17 años que estén escolarizados y residan en contextos desfavorables, con especial foco en zonas rurales y periurbanas donde existen barreras socioeconómicas y limitaciones en el acceso a servicios de salud .

Según detalla la resolución, la iniciativa surge a partir de un diagnóstico que detectó una brecha persistente en el acceso a la atención oftalmológica , que deja a muchos menores fuera del sistema sanitario y condiciona su desarrollo educativo y social.

En ese marco, el plan prevé acciones coordinadas entre el Estado nacional, las provincias y los municipios, con el fin de implementar estrategias adaptadas a cada territorio y fortalecer la articulación con organismos locales .

La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que tendrá a su cargo la implementación, el seguimiento y la firma de convenios con distintas jurisdicciones.

El programa también habilita a esa área a dictar normas complementarias y a coordinar las acciones necesarias para su ejecución, que se financiará con partidas ya asignadas en el presupuesto vigente.

Desde el Gobierno señalaron que la salud visual tiene un impacto directo no solo en el rendimiento escolar, sino también en las posibilidades de inclusión social y desarrollo futuro, por lo que se busca priorizar a los sectores más afectados por desigualdades en el acceso a derechos básicos.

La iniciativa se enmarca en la estructura organizativa vigente del ministerio y fue respaldada por informes técnicos de áreas especializadas, con intervención de sectores de presupuesto, legales y auditoría.