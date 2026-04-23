Susana Giménez podría ser operada en España: qué se sabe sobre su salud + Seguir en









La diva podría realizarse una cirugía para terminar con los dolores que la aquejan desde hace tiempo, esto la dejaría fuera de la cobertura del Mundial.

La diva podría ser operada en España. Telefe

La salud de Susana Giménez vuelve a ser noticia por una preocupante información que trascendió en las últimas horas: podría someterse a una operación por dolores en una vértebra y una de sus rodillas.

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Según la información difundida por Luis Bremer en el programa A la Tarde, la diva podría quedar afuera de la cobertura de Telefe del Mundial por cuestiones de salud.

Qué se sabe sobre la salud de Susana Giménez El periodista sostuvo que la conductora habría viajado recientemente a Europa buscando atención especializada. “Susana Giménez se fue un mes a España porque le recomendaron un médico específico por un problema histórico que tiene en una vértebra y una rodilla”, expresó el periodista en el programa de América. La decisión de trasladarse habría estado motivada por la búsqueda de nuevas opciones para una dolencia crónica que la aquejaría desde hace tiempo.

Durante su estadía en Madrid, Susana se sometió a un tratamiento innovador con varias sesiones de terapia especializada. No obstante, los resultados no habrían sido los esperados. Según Bremer, su regreso a la Argentina habría marcado un giro en el panorama: “Tiene que volver a quirófano”, planteó el periodista, sugiriendo que la intervención sería prácticamente ineludible.

En el mes de marzo, la propia diva se refirió al tema en SQP (América): “Fue un tratamiento con una máquina y una bomba de diapasón; los nombres son rarísimos, pero no fue con células madre”.

Y explicó: “Me hice un tratamiento para la hernia de disco y una rodilla que me dolía muchísimo… Estuve un mes con el tratamiento, iba dos veces por día”. El mensaje de Susana Giménez por la muerte de Luis Brandoni El lunes, Susana despidió a Luis Brandoni con unas emotivas palabras. El actor murió a sus 86 años tras varios días de internación luego de sufrir una caída en su casa. “Qué tristeza tan grande”, escribió la diva en sus historias de Instagram, donde reúne más de tres millones y medio de seguidores. Y agregó: “Se nos fue Beto Brandoni, un grande, un actor maravilloso, que toda su vida trabajó sin parar porque era feliz haciéndolo”. Acto seguido, aseguró: “Hemos perdido un ‘irrepetible’”. Sin embargo, agradeció haberlo visto trabajar y haber compartido escenario con él. “Por suerte, pude verlo en casi todas sus obras de teatro. Magníficas, por cierto. Y hacer una peli con él, Esa maldita costilla, con Loles Leon y Rossi de Palma", apuntó. “Te extrañaremos siempre, Beto querido. Descansa en paz”, concluyó.