San Juan fue reconocida Capital Americana del Deporte

Ser Capital Americana del Deporte potenciará aún más a San Juan a nivel internacional, lo que permitirá que la provincia se siga afianzando como destino deportivo y como epicentro de grandes eventos.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, como un sanjuanino más, se sumó a la celebración mediante un mensaje de video saludando a la provincia.

En su discurso, Hugo Alonso, secretario General de ACES, destacó el trabajo de la provincia en materia de deporte. "Todavía me acuerdo cuando hace más de un año nos hablaron de San Juan, sentí aquella pasión que sentía de pequeño, el cosquilleo. Yo no podía creer lo que me estaban contando, era un provincia que en los últimos años había invertido mucho y bien en deporte. Infraestructuras deportivas como la que hoy inauguramos, única para el país y el continente. Los eventos que había albergado de primer nivel nacional e internacional.

"La Revolución Deportiva sanjuanina era la candidata perfecta para nuestro título de mayor rango e importancia", señaló Alonso. Además agregó que cuando visitó la provincia para evaluarla, se dio cuenta que era la candidata perfecta para ser Capital Americana del Deporte. "Lo más importante en el deporte es la fuerza interior y la pasión más allá de cualquier obstáculo. San Juan a más de 1200 km de la Capital de Argentina, donde los sueños a veces son difíciles de cumplir, donde los obstáculos pueden llegar a ser más grandes de lo habitual, se ha empapado de espíritu, fuerza y pasión, que tanto Sergio Uñac con su equipo de Deportes encabezado por Jorge Chica, han sabido transmitir a la ciudadanía e inspirarlos. Por todo ello declaro hoy, aquí, oficialmente a la provincia de San Juan Capital Americana del Deporte", finalizó.