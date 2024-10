Se suspendió la reunión entre el Gobierno y la CGT para discutir la reforma laboral

El Gobierno había convocado para este lunes a las 14 a los empresarios y la CGT a una reunión para analizar y discutir la implementación de cambios en la ley de Contrato de Trabajo, aprobados en la ley Bases . La idea era consensuar la reglamentación de la penalización a los bloqueos gremiales. Sin embargo, el encuentro fue suspendido y todavía no se fijo nueva fecha para su realización.

"Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa: a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente", indica el artículo.

En julio, a la salida de una reunión con Cordero, el triunviro Héctor Daer se quejó de la "vaguedad" de las modificaciones implementadas a la ley de Contrato de Trabajo. "Los artículos tienen una gran vaguedad, cosa inédita en la legislación laboral", afirmó. La central obrera venía solicitando una audiencia para atenuar todo lo posible los efectos que, consideran, negativos para los derechos laborales.

La nueva mesa tripartita intentará impulsar un consenso por la implementación del nuevo artículo 242, el cual aún no fue reglamentado por el Gobierno. Para la CGT, la falta de certezas sobre su aplicación pone en riesgo el derecho a huelga.