Seguridad: riesgo de la "paritaria" y su impacto en gremios

En 2017, el máximo tribunal negó en una sentencia dividida la personería gremial a al SIPOBA. Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, la Corte sostuvo que el personal de las fuerzas de la policía no tiene un derecho colectivo a sindicalizarse. El Tribunal concluyó que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional no alcanza al personal policial y que la legislación interna de cada país puede restringir o incluso prohibir el ejercicio de derechos sindicales. En el caso, voto mayoritario de la Corte señaló que la Provincia de Buenos Aires prohibió de modo expreso mediante una ley y su decreto reglamentario la sindicalización de la policía y que “dicha prohibición es, a la luz de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, constitucionalmente válida”. Carlos Maqueda votó en disidencia y sostuvo que los policías bonaerenses estaban facultados para formar un sindicato y opinó que dicho sindicato debía ser habilitado para actuar como tal mediante su inscripción en el registro especial de las asociaciones profesionales que lleva el Ministerio de Trabajo de la Nación. También votó en disidencia Horacio Rosatti quien a diferencia de Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz, consideró que el derecho a sindicalizarse del personal policial bonaerense surge de modo directo del art. 14 bis de la Constitución Nacional, sin otro requisito -tal como lo establece dicha cláusula- que su inscripción en un registro especial. Pero aclaró que la posibilidad constitucional de sindicarse no contempla, en este caso, el ejercicio del derecho de huelga, pues resulta necesario articular los intereses del sector con los de la sociedad, tal como ocurre con otras actividades que son igualmente importantes para garantizar la seguridad y la calidad de vida de la población.