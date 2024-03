Senado cuenta votos para el rechazo del DNU, en medio del tironeo radical y libertario

Este jueves a las 11 horas, la Vicepresidenta de la Nación dirigirá una sesión en donde el bloque de Unión por la Patria está a cuatro votos de asegurarse el rechazo al DNU, su principal objetivo legislativo a corto plazo. Cuentan, a priori, con los votos de los peronistas autónomos Carlos Espíndola y Edgardo Kueider , aunque aún no se conocen las posturas de otras senadoras de raíz justicialista como la cordobesa Alejandra Vigo y la rionegrina Mónica Silva , que hasta la semana pasada rechazaban el decreto pero no confirmaron su postura en las última horas. Resta saber si los parlamentarios misioneros y santacruceños, de partidos provincialistas, se aproximarán a un acuerdo con el libertarismo.

Diputados: la reforma jubilatoria terminó en sesión fallida

La sesión convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados trataba -sin dictamen de comisiones- una reforma jubilatoria propuesta y la declaración de la Emergencia en Seguridad Pública para Rosario. "Queremos que se caiga la sesión", adelantó para Ámbito el presidente del bloque de La Libertad Avanza Oscar Zago. Finalmente, lograron su objetivo con el acompañamiento de la totalidad del bloque del PRO, Innovación Federal (con legisladores que responden a gobernadores), los tucumanos de Independencia, los santacruceños de Por Santa Cruz, los sanjuaninos de Producción y Trabajo y 29 de los 34 diputados de la Unión Cívica Radical.

En este marco, y de forma paradojal con su origen heterogéneo, Hacemos Coalición Federal (HCF) comienza a construir una identidad propia más orgánica que la UCR. De todas maneras, tuvo seis ausencias; las más explícitas fueron los tres diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora. “No hubo sesión en Diputados. Otra vez, jubilados y pensionados deberán esperar. Tampoco pudimos declarar la Emergencia en Seguridad Pública para Rosario, que está padeciendo una tragedia. Una pena no avanzar en temas que son urgentes”, se diferenció la legisladora Natalia De la Sota.

“Tampoco teníamos interés de hacer una sesión especial, la sesión funcionó como un emplazamiento al presidente de la Cámara. Respondió bien porque constituyó la Comisión de Previsión y Seguridad Social", se sinceró en Radio Con Vos Miguel Pichetto. La conformación de esa comisión, que tratará el proyecto de reforma jubilatoria de HCF y del PRO, fue el motivo de discusiones en el recinto por desprolijidades administrativas que se resolvieron otorgándole la presidencia provisoriamente a la radical Karina Banfi, cuando el objetivo era que la dirija Gabriela Brouwer de Koening, de su mismo partido.

Hacemos Coalición Federal Cámara de Diputados.jpg Bloque de Hacemos Coalición Federal. Foto: Mariano Sánchez - NA.

En este contexto, La Libertad Avanza suma otra buena noticia: luego de confirmar la incorporación de José Luis Espert a su bancada, anunciaron la adhesión de Álvaro Martínez, que integraba el unibloque La Unión Mendocina. El diputado responde es leal al secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil del Gobierno, Omar de Marchi, y votaba en conjunto con el bloque libertario, que se consolidó como segunda fuerza con 40 representantes.

Interna radical llega a la Cámara de Diputados

La ausencia de los diputados de la Unión Cívica Radical en la sesión del miércoles no acrecentó el conflicto interno, pero la presencia testimonial de cinco de los integrantes de su bloque sí. A la dupla bonaerense Juliano-Manes se le sumó la participación de Pedro Galimberti (Entre Ríos), Fernando Carbajal (Formosa) y Marcela Coli (La Pampa). “Es un tema necesario y urgente de abordar en el contexto en el que estamos atravesando”, dijo el entrerriano; mientras que el formoseño enumeró indirectas: “enorme gesto de impotencia institucional”; “nos sentimos bastante solos”; “¡Vengan acá a discutir los problemas de la Argentina!”. Desde el lado ausente sostuvieron para este medio un punto de vista similar al de Pichetto: “La sesión de hoy no tenía quórum, no se iba a poder hacer más que emplazar a la comisión que ya estaba convocada”.

El otro round fue el intercambio de documentos, que inició el martes cuando el jefe del bloque de Diputados -Rodrigo de Loredo- cuestionó la postura del presidente del partido -Martín Lousteau-, se profundizó un comunicado de legisladores “del Norte Grande”. Firmado por Luis Picat (Córdoba), Martín Arjol (Misiones), Alfredo Vallejos (Corrientes) y Mariano Campero (Tucumán), el texto le responde directamente y punto por punto a Lousteau, en donde consideran que el senador porteño busca “apretar o urgir la pronta ejecución de algo” por su llamado a rechazar el DNU.

A su vez, la coyuntura delinea los bandos que existen entre los radicales más cercanos al Gobierno y los más combativos: el gobernador mendocino Alfredo Cornejo confirmó haber recibido -con su visto bueno- el nuevo proyecto de ley ómnibus que quiere aprobar el oficialismo. La modificación al sistema previsional, una reforma laboral, la inclusión de Ganancias y otras reformas económicas se encuentran dentro del nuevo borrador ambicioso del Gobierno, que le quitó casi 500 artículos al texto que había propuesto en diciembre. La UCR continuará abierto a los acuerdos. Sus límites y consensos serán consecuencia de sus propios debates internos.