Reforma jubilatoria: interna en UCR condiciona el quórum en Diputados

Reforma de jubilaciones en Diputados: ¿qué dice el proyecto?

En una carta dirigida a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, legisladores del bloque de Hacemos Coalición Federal le solicitaron que, "de acuerdo a lo previsto por los artículos 35 y 36 del reglamento de esta Cámara, convoque a sesión especial para el día miércoles 13 de marzo de 2024, a las 12 horas", cuyo objetivo es tratar la "modificación del artículo 32 de la ley N° 24.241 sobre la movilidad de las prestaciones".

El artículo referido sostiene que "los haberes de las prestaciones correspondientes al Régimen de Reparto serán móviles, en función de las variaciones entre dos estimaciones consecutivas del Aporte Medio Previsional Obligatorio, no pudiendo ello importar por ningún concepto la disminución en términos nominales del haber respectivo". Un día después, el pasado miércoles, María Eugenia Vidal (PRO) sumó una propuesta de reforma previsional similar que no contempla el retroactivo de enero pero incluye "en el mes de marzo de cada año" un 30% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

En ese marco, y pese a la versatilidad que expresó Hacemos Coalición Federal (integrado mayormente por ex miembros de Juntos por el Cambio), el apoyo del peronismo no le resultaría suficiente: al no tener dictamen de comisión, este proyecto requiere de dos tercios de la Cámara para poder aprobarse. "Nosotros quisiéramos que se caiga la sesión. Estamos haciendo todo para que eso suceda", explicitó Oscar Zago, titular de la bancada de La Libertad Avanza, en exclusiva para Ámbito. A su intención se sumarían los diputados del PRO.

La totalidad del bloque del radicalismo es fundamental para impulsar esa aprobación. Sin embargo, fue el propio De Loredo quien señaló la postura de sus afines: "El riesgo de las sesiones especiales es que, al no juntar dos tercios de los miembros, no logren resolver los temas generando una falsa expectativa y más frustración. Peor aún, pudiendo servir de escenario especulativo al kirchnerismo para una sesión sin efecto práctico mayor que poner en funcionamiento una comisión". Horas después, el PRO se sumó a esa intención para discutir "con la seriedad y en profundidad".

Cámara de Diputados: cómo están constituidos los bloques

Con la incorporación de José Luis Espert a la bancada de La Libertad Avanza, anunciada por redes sociales por el propio Javier Milei, los bloques de la Cámara de Diputados sufrieron alteraciones. También existió otra modificación: el neuquino Osvaldo Llancafilo -en plena tensión con el exgobernador Omar Gutiérrez- dio un paso al costado del bloque de Innovación Federal y reconstituyó la bancada del Movimiento Popular Neuquino en el recinto, para disputar futuras internas.

Los bloques de la Cámara de Diputados quedaron de la siguiente manera: