Senado dictaminó el proyecto para que los consumidores no se separen de sus tarjetas al comprar.

"Este proyecto busca promover el pago seguro con tarjetas de débito o crédito , queremos visibilizar la necesidad de los consumidores , a la hora del pago, de no separarse nunca del plástico, el posnet debe ser móvil”, expresó la autora del proyecto, quien precisó que "el posnet debe llevarse al lugar o el usuario acercarse".

A la hora de tomar la palabra, Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) coincidió con que "el objetivo es que la compra sea una y nadie pueda manipular" reconociendo que "no se puede clonar si tiene chip, pero sí se puede hacer otra compra". "A no todo el mundo le llega la tarjeta contactless y no todos los bancos están emitiendo tarjetas contactless", agregó.

Además, la senadora oficialista propuso "pensar en conjunto un proyecto para garantizar la seguridad de los clientes y las clientas de todos los bancos". El legislador radical Víctor Zimmermann estuvo de acuerdo: "Es muy importante poder trabajar en todo lo que tiene que ver con prevención de delito, pero quisiera saber si hablaron con especialistas en la materia para saber qué grado de contribución tiene este proyecto".