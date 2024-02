El director Francisco Lezama ganó en Berlín y se lo dedicó "al INCAA maltratado por Milei"

Y continuó: "También me gustaría agradecer a otras instituciones públicas que no son tan conocidas como el INCAA pero que también me educaron durante mucho tiempo. Al Museo del Cine de Buenos Aires, a la Biblioteca de la ENERC, donde iba a leer muchísimo. Al programa de Fernando Martín Peña (Filmoteca, que se emitía por la TV Pública hasta 2023). Estas son instituciones públicas que están en riesgo en este momento porque todo se mide en términos económicos. y si no genera dinero simplemente lo cierran".