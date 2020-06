El oficialismo en el Senado avaló en soledad poderes para Cafiero y rechazó traspaso de escuchas macristas

Ambos proyectos, con media sanción de la Cámara de Diputados y que este jueves podían convertirse en ley, requerían para habilitar su tratamiento sobre tablas los votos de los dos tercios de los presentes, ya que aún no pasaron los siete días reglamentarios desde la emisión de su dictamen. El debate quedó bloqueado con 42 votos a favor y 29 en contra.

“No vamos a acompañar la sesión de esta fecha en primer lugar porque se rompió el acuerdo existente de tratar temas relacionados a la pandemia”, explicó el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, al anunciar el abandono del recinto.

“Ustedes tienen mayoría para hacer lo que quieran; pero hay límites, Presidenta”, sentenció el formoseño, que previamente había criticado la inclusión de dos DNU -el que pasó las escuchas judiciales de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema y el que lo complementa prorrogando los mandatos de las autoridades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación-.

La oposición considera que esos decretos -dictados durante la presidencia de Mauricio Macri- ya recibieron dictamen, mientras que para el oficialismo son "inconstitucionales".

"Establecieron un sistema de espionaje ilegal", dijo la senadora del Frente de Todos por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, quien previamente había criticado la decisión de no tratar ley de alquileres y educación a distancia. "Es muy triste y escandaloso, acabamos de tener una votación en la que la oposición se niega a tratar un tema con amplia mayoría de la Cámara de Diputados y con un temario que ya veníamos hablando", destacó.



"Hoy muchos argentinos están esperando que se sancione la ley de Alquileres. Me avergüenza tener colegas que, por el solo hecho de oponerse, le niegan derechos a todos los argentinos", agregó.

04-06-2020_buenos_aires_los_29_senadores.jpg

A su turno, el titular del bloque Justicialista, el senador opositor, Juan Carlos Romero, argumentó que esos dos proyectos estaban fuera del temario correspondiente a la pandemia. Sin embargo, el de Educación a distancia justamente habilita la modalidad virtual para todos los niveles, a partir de la modificación del artículo 109 de la ley de Educación Nacional, con el objetivo de darle un marco legal a las clases durante la cuarentena.

“No queremos tratar leyes que no correspondan a lo acordado porque queremos un debate en el Congreso, el debate a distancia no es para tratar temas delicados”, señaló el salteño, que también abandonó el recinto.

El titular de la bancada del Frente de Todos en el Senado, el formoseño, José Mayans, se mostró muy duro con sus pares tras la retirada. "Esta es la actitud de irresponsabilidad: son minoría absoluta por decisión del pueblo argentino y si no hacemos lo que ellos quieren se levantan y se retiran", sentenció

"Nueve millones de argentinos están preocupados por los alquileres y por capricho estos señores deciden no darnos los dos tercios. Buenos, somos respetuosos del reglamento, pero vamos a seguir con la sesión como corresponde", agregó.

Sobre el DNU que otorga poderes al jefe de gabinete para reasignar partidas, el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta, el cordobés Carlos Caserio, explicó: "El DNU 457/20 que modifica el presupuesto nacional para ejercicio 2020, transfiere fondos a la Jefatura de Gabinete para su reasignación a políticas públicas que resulten estratégicas para abordar la emergencia del Covid-19”.

En este sentido, argumentó que el Gobierno está "pidiendo facultades para compensar gastos que permitan aumentar los recursos destinados a enfrentar la pandemia. Esta delegación de facultades tiene un solo objetivo: ayudar a la gente a superar este momento”.

En referencia a los DNU del macrismo, el senador Guillermo Snopek, consideró que "el expresidente Macri restableció por DNU el viejo sistema de inteligencia del Estado: un retroceso en la institucionalidad, volvió al secretismo y al oscurantismo con recursos presupuestarios manejados a discreción".

Además, se refirió a la "matriz de la persecución política". "Vulneraron la privacidad de actores políticos, sociales y de la comunicación para consumar un armado de causas judiciales, un sistema perverso", analizó sobre la denuncia formulada días atrás por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

El senador nacional por el Frente de Todos de Neuquén, Carlos Parrilli, insistió, a su turno, en denunciar al gobierno del ex presidente Mauricio Macri por haber montado un aparato de inteligencia ilegal e incluyó en sus acusaciones al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y dijo que la administración de Cambiemos "ingería su propio excremento".

"No tengo dudas de que hubo un equipo que comandaba Macri junto con personas de inteligencia, como (el ex jefe de la AFI, Gustavo) Arribas, (su segunda, Silvia) Majdalani, la mesa judicial, la (ex) ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) que llevaron adelante el más perverso mecanismo de inteligencia ilegal en la Argentina", enumeró el legislador.

Parrilli también aseguró que la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda iba a continuar con su investigación sobre la presunta fuga de divisas durante el gobierno anterior. "Cuando aparecen entre quienes formaron activos en el exterior determinados empresarios, no nos importa. Nosotros queremos investigar si el dinero que vino de la deuda que se tomó con el FMI se fugó de manera legal o ilegal", afirmó el senador.

Entre los DNU que recibieron aval esta tarde también se encuentran los que dictaron la prórroga del aislamiento social, el 409/2020 sobre prórroga de cierre de fronteras por la pandemia y el 426/2020 que prorroga la vigencia de la obligación de la imposibilidad de suspender el servicio prepago de telefonía móvil o internet por falta de abono.

Además, están incluidos los DNU 391 y 404 sobre reestructuración de títulos públicos emitidos bajo ley extranjera, el decreto 52 de 2019 de intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo prorrogable de 180 días y el DNU 487 que prohíbe los despidos sin justa causa y por causales de falta o disminución de trabajo por fuerza mayor por 60 días.

Otro de los DNU que se trató es el 488 emitido el 21 de mayo pasado, por el cual se establece un valor fijo para la comercialización del petróleo para refinerías locales hasta el 31 de diciembre de 2020.

La jornada legislativa había comenzado con la aprobación, por unanimidad, de la extensión por 90 días de la licencia del senador tucumano José Alperovich, acusado de abuso sexual de una empleada del Congreso.