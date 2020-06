Sesión de alto voltaje en Senado: debate firma de Cafiero y el manejo de las escuchas judiciales

Para ser derogados, los DNU necesitan el rechazo de ambas cámaras, y de allí la importancia y la relevancia que tomará Diputados en caso de que transcurra sin inconvenientes la sesión de hoy. Con un panorama más parejo y sin una mayoría propia, el kirchnerismo tendrá que “negociar” para “convencer” a bloques menores como el lavagnismo y el que maneja el mendocino José Luis Ramón.

Llevar esta polémica al recinto obedece a dos cuestiones: desactivar con reinterpretaciones las trabas que el protocolo aprobado en el Senado impone a temas no relacionados con el coronavirus en el recinto -por 60 días para trabajar de manera virtual desde su aprobación, semanas atrás, y que puede ser prorrogado-, y limar a la oposición macrista, que al cierre de esta edición continuaba en plena discusión sobre qué postura adoptar.

Por caso, si el interbloque de Juntos por el Cambio decide no avalar la discusión de iniciativas alejadas de la pandemia, hoy no darían los dos tercios para habilitar el dictamen de la ley de alquileres -hay cobertura actual con DNU que gatilló Alberto Fernández-, ya que fue despachada este martes y aún no tiene los siete días reglamentarios para aterrizar en el recinto. Detrás de esta instancia aparecen dudas no sólo de la oposición, sino también del oficialismo con respecto a este proyecto, que dio varias vueltas y sigue presionado por distintos sectores involucrados, que genera más dudas que certezas en los legisladores. Horas atrás, direccionaban la lupa hacia un artículo sobre la indexación en montos mensuales a pagar y eventuales trampas que ocurrirían por el apuro para sancionar el texto.

“La situación de la salud, de las pymes, de los profesionales, el acceso a los alimentos y servicios básicos. Necesitamos llevar mayores certidumbres en este contexto y no forzar temas que nos dividan, que violan el reglamento y los acuerdos ya dados, que pretendan desviar la atención de lo que realmente quita el sueño a todos”, señaló ayer la senadora radical Silvia Elías de Pérez (Tucumán) en rechazo al plan de acción K.

Atado a toda la polémica se encuentran varios DNU sin conflicto y un proyecto sobre educación a distancia, que ya fue votado por Diputados y cuenta con dictamen y acompañamiento amplio. La que aún deberá esperar es la ley de recetas digitales, que el Senado prefirió evitar y ni siquiera la llevó a comisión esta semana.

Mientras tanto, Diputados sostiene una semana de calma y espera definiciones por la nueva ley de economía del conocimiento -hay tironeos en Gobierno, pese a dictamen de consenso-, y al archiprometido y multioperado impuesto a la riqueza.