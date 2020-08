Senador correntino descuenta que sale reforma judicial

"Toda reforma que tenga que ver con un poder del Estado y es planteada desde el gobierno es razonable que se discuta”, señaló y añadió que cuando se refiere a "oportunidad" lo hace para hablar "de los tiempos" para llevar adelante el debate.

“Siempre he sostenido que los grandes cambios se deben hacer en momentos de tranquilidad y hoy la gente está viviendo una enorme incertidumbre, por la pandemia y porque están retraidos en sus actividades productivas y laborales”, enfatizó el senador e indicó, a modo de reclamo, que el oficialismo convocó rápidamente a la Comisión para emitir dictamen a poco de haber expuesto "último de los 50 especialistas a las 21 horas".

Sin embargo, Braillard Poccard aseveró que la aprobación será inmediata: “No tengo dudas que en el Senado va a salir mañana porque el oficialismo tiene una mayoría muy holgada, con 41 votos, y nosotros tenemos 29 por lo que no hay margen para sorpresas. No puedo hablar de Diputados, donde el oficialismo no tiene quórum y debe recurrir a aliados”.

“Con el nuevo Código Procesal Penal se van a necesitar muchos más fiscales que jueces; otro tema es el diseño en el interior que nos tomó por sorpresa y el otro es el aspecto del presupuesto porque tiene un costo importante”, expresó.