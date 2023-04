Sergio Berni: "Que Burzaco no me llame porque se va a comer flor de puteada"

"Mejor que Burzaco no me llame porque se va a comer flor de puteada", lanzó Berni en diálogo con el canal C5N , y agregó: "No necesito explicaciones, conozco demasiado bien cómo funciona esto".

El funcionario bonaerense dijo que "tomó muy mal el accionar de la Infantería de la Policía de la Ciudad". "No quiero generar polémica con la Policía de la Ciudad porque no corresponde. Vino la Policía y, en vez de cuidarme, me agarraron. Yo luchaba para soltarme e ir a defender al trabajador", explicó en referencia al chofer que fue golpeado con el escudo por un agente porteño.

En referencia al hecho en sí, Sergio Berni explicó: "Cuando estoy entrando, me dicen 'es una emboscada, andate'. Para mí huir no es una opción. Primero, mi solidaridad a la familiar del chofer que fue brutalmente ejcutado, porque no fue asesinado: fue brutalmente ejecutado. La palabra correcta es fusilado".

Berni trompada.jpg

Al respecto, comentó que "era gente que me vino a provocar. Cuando los enfrento, siento que me pegan desde arriba. Lo primero que busqué era la pared, para tener un flanco protegido. Eran piñas y patadas. Eso me impedía querer seguir ahí para reunirnos. De hecho, después de 20 minutos llegamos a un acuerdo".

Sobre el crimen del colectivero Daniel Barrientos, ocurrido en Virrey del Pino, La Matanza, Berni dijo: "Hubo un hombre brutalmente ejecutado con una metodología que no es la habitual. hechos de esta naturaleza vemos muy seguido. La última vez que tuvimos un asesinato de un chofer de colectivo también fue en esa zona".

"Lo de hoy es un muy llamativo. Nadie roba con dos vehículos de apoyo un colectivo, con un armamento que no es el habitual para este tipo de hechos y con una munición que solamente la usan los profesionales", amplió el funcionario bonaerense.

y, en esa tónica, explico: "Esto no fue un simple robo. Acá no hubo plata, no hubo nada. Se llevaron una sola cartera y desde el estribo ejecutaron a un trabajador. Esa herida que a uno le produce en el corazón como ministro de Seguridad, le puedo asegurar que me duele más que todas las heridas que tengo".