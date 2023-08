Sergio Massa cantó un tema de Pappo junto a Andrés Ciro Martínez

El ministro de Economía y precandidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, continúa con sus recorridas de campaña de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo 13 de agosto .

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en estas Elecciones 2023, Sergio Massa, continuó este jueves con su road trip federal de campaña. Esta vez el destino fue la provincia de Córdoba, un enclave fundamental para las aspiraciones electorales camino a las PASO.

Massa habló sobre cómo sería su vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en caso de ganar las elecciones. En ese sentido, el ministro de Economía dejó en claro que él será "el jefe de Gobierno" y remarcó que tendrá "suficiente autonomía".

"Si soy electo Presidente, el jefe de Gobierno claramente voy a ser yo. No es el mismo escenario. Yo seré el Presidente. Hay que tener la claridad de plantear los problemas y yo pienso ir para adelante, no para atrás", sostuvo el precandidato presidencial de UP.

"Tengo la suficiente autonomía para encarar cualquiera de los temas que haya que encarar. Tengo una personalidad y un carácter que a algunos les puede gustar más y a otros menos, pero es determinado", agregó Massa.

"Nada me impide dialogar con otro porque piense distinto, ni me inhibe de tomar una decisión cuando creo que tengo que tomarla", subrayó.