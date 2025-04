Sergio Massa insistió en calmar la interna peronista: "La división es la garantía de éxito de Milei"

" La división es la garantía de éxito de Milei, y la sociedad no nos va a perdonar que no hayamos tenido la generosidad y la capacidad de ceder para representar a quienes rechazan este gobierno”, pidió Massa durante un encuentro del Frente Renovador en San Fernando, en la zona norte del conurbano bonaerense.

En este sentido, el excandidato presidencial planteó que la discusión sobre desdoblamiento si o no no debería ser la discusión central hoy. "Hay que resolver un paso previo: ¿hay o no hay vocación política de construir algo colectivo?¿Es en unidad o no? ¿Es representante de un sistema de valores distinto al de este gobierno? ¿si o no? Después discutamos la táctica”, consideró.

Para Massa, estas discusiones “nos daña enormemente en la confianza de los que esperan de nosotros firmeza, claridad, transparencia en nuestra propuesta". Para ganarse esa confianza, Unión por la Patria debería tener "un rol firme en el rechazo de las políticas de este gobierno y un rol propositivo, eso no está".

El peronismo bonaerense sigue sin resolver su interna y las PASO quedan en suspenso

La suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires volvió a postergarse hasta la semana que viene por la falta de consensos al interior del peronismo en la Legislatura bonaerense.

En la sesión que llevó a cabo la Cámara de Diputados los sectores de Unión por la Patria (UP) alineados con Cristina Kirchner y Sergio Massa no lograron aprobar el proyecto de ley presentado en noviembre por el massista Rubén Eslaiman para suspender las primarias.

La intención era agregarle a esa iniciativa un artículo que habilitara la simultaneidad de las elecciones provinciales con las nacionales, en sintonía con la propuesta que la senadora kirchnerista Teresa García había promovido en el Senado.