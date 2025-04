Axel Kicillof habló sobre la interna peronista: "Hay que discutir para mejorar"

Para Axel Kicillof, "no se puede no dar un discusión" después del fallido gobierno del Frente de Todos.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , se refirió a la interna peronista al pedir "discutir para mejorar" y "no tachar al que no piensa igual de traidor ".

"Creo que es un tema de futuro discutir qué nos pasó y que no anduvo bien para no repetirlo. Es lógico, evidente y no es contra nadie. Hay que discutir para mejorar. No se puede no dar un discusión después de lo que pasó", amplió.