Sergio Massa: "Si la policía detiene delincuentes y la Justicia libera, estamos en la nada misma"

"¿Por qué estamos acá? Porque sin seguridad no hay nada. No hay nada más valioso que la vida, la propia y la de su familia, sentirse seguro . Hoy avanzamos con algo importante, que es complementario con algo que anunciamos el fin de semana , que es armar un sistema de seguridad para trenes y colectivos ", dijo al iniciar el acto

Acompañado también del secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, el ministro Massa remarcó que cerca de 4.5 millones de personas utilizan el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires e hizo hincapié en las situaciones de inseguridad que muchos de ellos atraviesan día a día. "Muchas veces sufren situaciones de violencia, mujeres (que) sufren situaciones de abuso y a veces de violencia fuerte que sufren los choferes. Este sistema de 911 federal combinado con la SUBE pretende primero combinarse con el sistema de seguridad ferroviaria y segundo garantizar que nuestros pasajeros y choferes estén cuidados las 24 horas", agregó.

VIVO | Puesta en marcha de la primera etapa del Sistema de Alerta Automotor en Prov. de Buenos Aires

Cómo funciona el nuevo sistema de seguridad

Al hablar sobre cómo funcionará el nuevo sistema, explicó que "cuando se produzca una situación de delito, el chofer en el dispositivo de la SUBE va a tener un mecanismo que lo contacta con el 911 federal, que le permite a la Policía de Buenos Aires, a la Gendarmería, a la Federal, operar sobre la situación de delito que podamos tener".

En ese sentido, dijo que el objetivo del nuevo dispositivo es cuidar la vida de los choferes y de los pasajeros. "Lo primero que tenemos que tener clara es que valoramos la vida. La mejor forma de controlar el delito es con una política fuerte de prevención. Las cámaras, los botones de pánico, los sistemas de seguimiento satelital, los móviles de prevención, son sistemas preventivos", puntualizó.

El mensaje de Massa a la Justicia

Si bien remarcó la importancia de la prevención, también habló del rol de la Justicia en la tarea de brindar seguridad a la sociedad y le pidió a los miembros del Poder Judicial que actúen una vez que el delito se produce. "Lo que necesitamos es que la Justicia no mire para otro lado. Si la policía detiene delincuentes y la Justicia libera, estamos en la nada misma. Por eso la otra gran tarea es pedirle a fiscales y Jueces que, al esfuerzo, la inversión, la tecnología y determinación de pelear contra el delito la acompañen con decisión y determinación para meter presos a los que cometen delitos", manifestó.

El ministro aprovechó para destacar la tarea de las fuerzas de seguridad en la prevención del delito, y el diálogo con las cámaras del transporte para poder implementar la medida que pretende reducir las situaciones de violencia que viven los pasajeros y choferes.

"Para nosotros defender la patria es defender la vida. Invertir en seguridad es defender la vida y la patria. Para nosotros defender la patria es defender un sistema de transporte que todos puedan usar", dijo y aprovechó para apuntar contra la propuesta de ajuste de la oposición: "Mientras algunos hablan de subsidios y de mal gasto del Estado, nosotros, para que puedan ir a trabajar o estudiar con un pasaje económico, ponemos 80 de cada 100 pesos de lo que vale cada boleto, de cada vecino y vecina de la Ciudad y del Gran Buenos Aires, así como lo hacemos con la gran mayoría de las provincias".

Por último, le habló a los ciudadanos, en clave de campaña electoral. "Defender la vida, la seguridad, el bolsillo y la calidad de vida es nuestra obligación. Sabemos que tenemos muchos problemas. Sabemos que muchos están enojados no solo con nosotros sino con la política por la falta de resultados. Yo quiero dejarles un solo compromiso bien claro: frente a cada problema me van a encontrar poniéndole el pecho. No soy de los que se esconde. Soy de los que va al frente, de los que dialoga cuando hay que dialogar y que pelea cuando hay que pelear", cerró Massa.