Sesiones Ordinarias 2023: ausencias y presencias en el discurso inaugural

Afuera del recinto, quienes también adujeron irregularidades en la invitación fueron un fragmento del sector sindical y de los movimientos sociales. Es el caso de Antonio Caló, secretario de la seccional porteña de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que en declaraciones a la AM 990 aseguró que no movilizarían porque "no hubo ningún mensaje" que indique que "querían que vayamos al Congreso cuando hable el Presidente".

Su perspectiva fue replicada por Daniel Menéndez, titular de Barrios de Pie y articulador de Patria de los Comunes, junto con Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita. Estos espacios no acompañarán el discurso presidencial en el Congreso dado que "esperábamos una convocatoria centralizada", señaló Menéndez en radio Rivadavia, aunque dejó la puerta abierta para "encontrar caminos que no provoquen más tensión a la coalición que formamos parte".

Las que sí movilizarán al Palacio Legislativo serán las organizaciones de combatientes de Malvinas nucleadas en la Mesa de Coincidencias Malvinas (MECOMA). Su objetivo es acercar su reclamo "al Poder Legislativo ya que tenemos en carpeta varios expedientes que el año pasado no fueron tratados y que son fundamentales en el marco de las políticas de reparación", señaló uno de los portavoces de MECOMA, Ernesto Alonso, a Télam.

"Con el gobierno nacional tenemos una mesa de conversación y de acuerdo, pero estamos teniendo inconvenientes con el Poder Legislativo, ya que hay sectores que quieren una política de cancelación y no permiten la sanción de leyes que esperan miles de argentinos", aseguró a Alonso, y pidió "el tratamiento del proyecto de Ley de Reparación Histórica Malvinas que, dado al boicot de algunos bloques políticos parlamentarios, obstruyeron el trabajo en el Congreso de la Nación e intentan hacer lo mismo durante este período 2023 con actitudes antidemocráticas, sabiendo que la sociedad necesita de leyes, como en nuestro caso, son reparatorias".