Caso $LIBRA: la Policía Federal detectó que el token tuvo un control inicial concentrado en una sola dirección

Un peritaje incorporado a la causa concluyó que el criptoactivo nació a partir de un único evento de generación y que toda la asignación inicial quedó bajo una misma dirección de la blockchain. Los investigadores buscan ahora reconstruir el recorrido y destino de los activos.

El fiscal Eduardo Taiano ya tiene el informe y los querellantes consideran que ya es hora de llamar a indagatoria al menos a Mauricio Novelli.

Un informe técnico elaborado por la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina incorporó un elemento que podría resultar clave en la investigación judicial sobre el lanzamiento del criptoactivo $LIBRA.

El documento, realizado en el marco de la causa en la que se investigan presuntas negociaciones incompatibles y cohecho vinculadas al proyecto, a nalizó el proceso de creación y lanzamiento del token sobre la blockchain de Solana y arribó a una conclusión que los investigadores consideran relevante para reconstruir quiénes controlaron el activo desde su origen.

Según el informe, " el activo digital denominado 'LIBRA' presenta un origen único a partir de un evento de generación total (coin generation), sobre la blockchain de Solana" .

Pero el punto más significativo aparece inmediatamente después. Los especialistas determinaron que el token " posee una asignación inicial concentrada en una sola dirección", circunstancia que, según remarcaron, " evidencia control primario absoluto por parte de una entidad o actor no identificado" .

En términos sencillos, los peritos sostienen que la totalidad de los tokens habría quedado inicialmente bajo el control de una única billetera o dirección digital, antes de comenzar su distribución posterior.

El análisis fue realizado mediante herramientas de trazabilidad blockchain de la firma Chainalysis. Los investigadores reconstruyeron el proceso de creación del activo y siguieron las primeras transferencias efectuadas luego de su generación en la red Solana.

El informe también examinó las distintas vías utilizadas para adquirir el token. Entre otros aspectos, identificó un formulario vinculado al proyecto disponible a través de una plataforma web, donde posteriormente se incorporó información relacionada con el contrato del token y medios de contacto.

Asimismo, los especialistas verificaron que $LIBRA fue comercializado inicialmente a través del exchange Ripio, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas que operan en la Argentina.

La investigación continua

Los peritos aclararon que las conclusiones conocidas hasta el momento corresponden a una etapa preliminar de la investigación. Por ese motivo, anticiparon que continuarán las tareas destinadas a reconstruir la trazabilidad completa de los activos.

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"Se continuará con las medidas investigativas y de trazabilidad correspondientes a fin de determinar el recorrido y destino de los activos involucrados", señala el documento.

Fuentes judiciales explicaron que la definición sobre la existencia de una asignación inicial concentrada y el eventual control absoluto del token por parte de un actor aún no identificado aparece como uno de los hallazgos más relevantes del informe, ya que podría aportar elementos para establecer quiénes tuvieron dominio efectivo sobre $LIBRA desde su creación y cómo se distribuyeron posteriormente los activos.

El fiscal Eduardo Taiano ya tiene el informe y los querellantes consideran que ya es hora de llamar a indagatoria al menos a Mauricio Novelli, el amigo del presidente Javier Milei que aparece como principal imputado.