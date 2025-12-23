Sin encuentro, Javier Milei y la Iglesia intercambiaron cartas por Navidad: llamado a reflexionar y foco en lo social

El Presidente respondió a la misiva que le envió la Conferencia Episcopal la semana pasada. Hubo cruces de miradas sobre el panorama del país, pero también coincidencias respecto a los anhelos a futuro.

Con motivo de la celebración de la Navidad, el presidente Javier Milei y las autoridades de la Iglesia Católica Argentina realizaron un intercambio formal de cartas en las que, además de los cordiales saludos de protocolo, expusieron sus miradas y preocupaciones por la situación social y el futuro del país , con más de una coincidencia, entre ellas, el anhelo de paz y bienestar para el pueblo argentino . Pese a los mensajes, sigue el distanciamiento: no se reunirán por segundo año seguido.

El diálogo epistolar se inició el pasado 15 de diciembre, mediante el envío de una misiva de la Conferencia Episcopal Argentina . En la carta, firmada por su titular, Marcelo Colombo, junto a los restantes miembros de la Comisión Ejecutiva, le transmitieron al jefe de Estado y al Gabinete nacional "un cordial y fraterno saludo" en la antesala de la festividad católica.

Luego recordaron los motivos de la celebración en la que se rememora el nacimiento de Jesús. Al respecto, expresaron que el natalicio del hijo de Dios "nos invita a volver la mirada a ese acontecimiento sencillo y transformador de Belén, donde Dios se hizo cercano para iluminar nuestros caminos como comunidad".

Su mensaje es "siempre actual", continuaron los representantes eclesiásticos, y "nos anima a trabajar por una verdadera cultura del encuentro ", señalaron, en un tiro por elevación contra la retórica libertaria que plantea la figura del individuo por sobre la comunidad.

"En este espíritu, deseamos renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades", enfatizaron y pusieron como ejemplo a "los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar" , tres de los grupos más afectados por el contexto económico actual.

Dejando de lado el mensaje en clave de crítica sobre el panorama social actual, también dejaron en claro la disposición de la Iglesia para trabajar en pos del pueblo argentino. "Expresamos nuestra disposición para contribuir, desde la misión que la Iglesia desarrolla en el ancho territorio de nuestra patria, a toda instancia que favorezca el bienestar integral de nuestro pueblo", añadieron.

Luego le pidieron a Dios que fortalezca a Milei "con sabiduría" en las tareas que le competen como Presidente, y manifestaron su confianza en que, bajo la protección de la Virgen de Luján, se pueda avanzar "hacia una Argentina donde crezcan la esperanza, la justicia y la fraternidad". "Lo saludamos con estima y nuestros mejores deseos para esta Navidad", cerraron.

La carta de Javier Milei a la Iglesia por la Navidad

La respuesta del mandatario libertario llegó este martes a manos de la Conferencia Episcopal Argentina. En la carta, Milei les agradeció "sinceramente" el saludo y "los deseos" por la festividad que se celebrará este miércoles. Además valoró "el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común".

A propósito de las preocupaciones vertidas por la Iglesia y el llamado al cuidado de las personas vulnerables, el jefe de Estado afirmó que su Gobierno sigue trabajando "incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, atendiendo especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

carta_milei_a_a_la_conferencia_episcopal_argentina._231225

Luego destacó la disposición de la Iglesia a contribuir al bienestar integral del pueblo argentino y manifestó su compromiso para lograr dicho cometido mediante "un diálogo respetuoso y fecundo con todas las instituciones, en el marco del Estado de Derecho".

Sobre el final, aprovecho el intercambio epistolar para expresarle a Colombo y a los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina sus mejores deseos "de una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo", en el marco de su "más alta consideración y estima".

Ambos mensajes, en clima cordial, llegan luego de un año en el que Gobierno y la Iglesia mostraron sus diferencias respecto a la situación social. Desde la representación católica cuestionaron en diversas oportunidades las decisiones de la administración libertaria en materia económica.

Por caso, el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, criticó a mitad de año los vetos de Milei a las leyes de jubilaciones y emergencia en discapacidad. También cuestionó la falta de tolerancia, fraternidad y respeto en los tiempos que corren, donde La Libertad Avanza promueve un discurso centrado en el individuo, un mensaje que no es visto con buenos ojos desde la Iglesia.

Pese al intercambio por carta, el distanciamiento es claro. El Presidente no recibirá a los obispos en Casa Rosada por segundo año consecutivo. El año pasado, Milei no respondió el pedido de audiencia que solicitaron los representantes católicos, quienes en esta oportunidad optaron por no volver a insistir.

En contrapartida, el mandatario libertario aceitó sus vínculos con los evangélicos. En noviembre, recibió en la Casa Rosada al Consejo Directivo de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA) y participó de un acto protocolar por el Día de las Iglesias Evangélicas. Al encuentro asistieron además pastores de todo el país y se llevó a cabo una jornada de oración.