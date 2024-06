Sin Sandra Pettovello, Javier Milei volvió a encabezar una reunión de Gabinete

El Presidente y su equipo de trabajo salieron a saludar al balcón de Balcarce 50. Todavía no hay explicación oficial sobre la ausencia de la ministra de Capital Humano.

El presidente Javier Milei volvió a encabezar una reunión de Gabinete en Casa Rosada, luego de varias semanas de no estar presente en dichos encuentros. No obstante, en plena crisis por los alimentos almacenados, la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello, no estuvo presente.