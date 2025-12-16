Julio Cordero aseguró que la reforma laboral no afectará a ningún derecho de los trabajadores + Seguir en









El funcionario se refirió sobre la reforma laboral, sobre la cual sostuvo que permitirá mejorar el desempeño de la economía y el empleo.

El Secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó que la reforma laboral no afectará a ningún derecho de los trabajadores. Diputados

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó este martes que la reforma laboral no afectará a ningún derecho de los trabajadores. Además, aseguró que, a pesar de las críticas y las movilizaciones anunciadas, hay muchos gremios entusiasmados por la iniciativa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El funcionario se refirió sobre la reforma laboral, sobre la cual sostuvo que permitirá mejorar el desempeño de la economía y el empleo. En este sentido, sostuvo que las expectativas de que se apruebe el proyecto “son enormes”, porque es una iniciativa “pensada para las pymes y para el trabajador”, y “especialmente para los jóvenes que buscan ingresar al mundo del trabajo”.

La falta de confianza en la creación de empleo En diálogo con Radio Rivadavia, el titular de Trabajo hizo foco en la falta de confianza como uno de los principales obstáculos para la creación de empleo. “Cuando se pierde la confianza no se contrata a un trabajador nuevo, porque el riesgo de contratar es infinitamente mayor a los beneficios que uno puede tener”, señaló.

Julio Cordero.jpeg El secretario de Trabajo insistió en que la reforma laboral no implica una pérdida de derechos laborales: "Esta es una reforma que va hacia adelante, no toca ningún derecho ni para los que están ni para los nuevos trabajadores, las indemnizaciones continúan, esto es importante de aclarar, porque se ha dicho que se rebajan, y no es así", subrayó.

Por otro lado, Cordero afirmó que existe un respaldo sindical a la iniciativa y aseguró que "muchos gremios están entusiasmados con la reforma". En este sentido, sostuvo que "hay un sindicalismo que verdaderamente toma conciencia y se da cuenta de que la Argentina necesita generar empleo genuino". A su vez, remarcó que la reforma es "extremadamente positiva para todos".

Por último, reconoció que hay una parte del sindicalismo que cuestiona a la reforma, pero consideró que desde la CGT "tienen que pensar lo que la sociedad está pidiendo". En esa línea, afirmó que hoy en día la sociedad "demanda cambios de verdad", por lo que el rumbo que marca el Presidente Javier Milei es "tan genuino que las personas lo siguen".

Temas Reforma Laboral