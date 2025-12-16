José Antonio Kast se reunió con Luis Caputo, en el marco de su visita al país + Seguir en









El encuentro se lleva a cabo en el marco de los rumores que indican la posible salida del secretario de Política Económica, José Luis Daza, quien evalúa sumarse al futuro gabinete del electo mandatario chileno.

José Antonio Kast visita Argentina luego de ser electo como próximo mandatario de Chile.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, mantiene un encuentro con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en el marco de su visita al país. El referente de la derecha arribó a las 11 al Palacio de Hacienda, en la previa a lo que será su reunión con Javier Milei, prevista para este mediodía en Casa Rosada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cónclave entre Kast y Caputo se lleva a cabo en el marco de los rumores que indican la posible salida del secretario de Política Económica, José Luis Daza, quien evalúa sumarse al futuro gabinete del electo mandatario chileno.

"Iniciamos nuestra carrera juntos, le tengo una confianza enorme y sí, obviamente que el presidente Kast le ha ofrecido algo", comentó Caputo en una entrevista en un streaming. "No lo sé, no me corresponde decirlo", respondió al ser consultado si el funcionario del gobierno de Milei y de nacionalidad chilena, aceptará esa propuesta.

Luego de la bilateral con Milei, agendada para las 12, Kast almorzará con empresarios argentinos en el Hotel Intercontinental. Tras el ágape, se reunirá con el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo.

Noticia en desarrollo.-